بالارقام.. عدد طلاب الثانوية العامة 2020 الحاصلين على الدرجات النهائية

عدد طلاب الثانوية العامة 2020 الحاصلين علي الدرجات النهائية في المواد





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وفي السياق، تكشف «الدستور» عدد الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية في جميع المواد.-١١٢طالب حصلوا علي الدرجات النهائية في اللغة العربية.-حصول 149 طالبطالبة على الدرجات النهائية في مادة اللغة الانجليزية.‏‎-حصول1158 طالبطالبة حصلوا على الدرجات النهائية في الفلسفة والمنطق-حصول486 طالبطالبة على الدرجات النهائية في مادة الفيزياء.-حصول 75 طالبطالبة على الدرجات النهائية في مادة التاريخ.-حصول 856 طالبطالبة على الدرجات النهائية في مادة الجغرافيا.-حصول (236) طالبطالبة على الدرجات النهائية في الرياضيات التطبيقية.-حصل (400) طالبطالبة على الدرجة النهائية في الاستاتيكا.-حصل (401) طالبطالبة على الدرجة النهائية في فرع الديناميكا..-حصول (809) طالبطالبة على الدرجات النهائية في الاحياء.-حصول 1762 طالبطالبة على الدرجات النهائية في الكيمياء.-حصول 916 طالبطالبة على الدرجات النهائية في الجيولوجيا.-حصول 669 طالبطالبة على الدرجات النهائية في علم النفس.-حصول 197 طالبطالبة على الدرجات النهائية في علم النفس.