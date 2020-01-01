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الثلاثاء 28 يوليه 2020 الموافق 07 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بالارقام.. عدد طلاب الثانوية العامة 2020 الحاصلين على الدرجات النهائية

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 05:36 م
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
ريم محمود
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يبحث كثيرون عن عدد طلاب الثانوية العامة 2020 الحاصلين على الدرجات النهائية في المواد، حيث انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من تصحيح مواد الشهادة الثانوية وستظهر نتيجة الشهادة الثانوية عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وقد قامت وزارة التربية والتعليم بفرز الأوائل على مستوى الكنترولات اليوم.

وفي السياق، تكشف «الدستور» عدد الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية في جميع المواد.

عدد طلاب الثانوية العامة 2020 الحاصلين علي الدرجات النهائية في المواد

-١١٢طالب حصلوا علي الدرجات النهائية في اللغة العربية.

-حصول 149 طالبطالبة على الدرجات النهائية في مادة اللغة الانجليزية.


‏‎-حصول1158 طالبطالبة حصلوا على الدرجات النهائية في الفلسفة والمنطق


-حصول486 طالبطالبة على الدرجات النهائية في مادة الفيزياء.


-حصول 75 طالبطالبة على الدرجات النهائية في مادة التاريخ.


-حصول 856 طالبطالبة على الدرجات النهائية في مادة الجغرافيا.


-حصول (236) طالبطالبة على الدرجات النهائية في الرياضيات التطبيقية.


-حصل (400) طالبطالبة على الدرجة النهائية في الاستاتيكا.


-حصل (401) طالبطالبة على الدرجة النهائية في فرع الديناميكا..


-حصول (809) طالبطالبة على الدرجات النهائية في الاحياء.


-حصول 1762 طالبطالبة على الدرجات النهائية في الكيمياء.


-حصول 916 طالبطالبة على الدرجات النهائية في الجيولوجيا.


-حصول 669 طالبطالبة على الدرجات النهائية في علم النفس.


-حصول 197 طالبطالبة على الدرجات النهائية في علم النفس.

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