محافظ سوهاج يتفقد أعمال تغطية مفيض ترعة نجع حمادي بـ30 مليون جنيه

تفقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، برفقة فريدة سلام رئيس حي غرب سوهاج، أعمال تغطية مفيض ترعة نجع حمادي بنطاق حي غرب سوهاج، بتكلفة 30 مليون جنيها، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر الممول من البنك الدولي والحكومة المصرية.وأوضح المحافظ أن المشروع يشمل تغطية المفيض بداية من طريق ترعة نجع حمادي وحتى مدرسة أسماء بنت أبي بكر، مما يساهم في توفير مساحة 49 ألف متر مسطح، مشيرا إلى خطة المحافظة لاستغلال تلك المساحة لإنشاء مجمع مواقف سوهاج، على مساحة 7 آلاف متر، بالإضافة إلى منطقة تجارية، ومتنزه للأهالي، لافتا إلى انتهاء الأعمال بالمشروع خلال عام اعتبارا من يوليو الجاري.وشملت جولة المحافظ بحي غرب تفقد أعمال تأهيل منطقة نفق الشهيد اللواء نبيل فراج، حيث تفقد حديقة حي غرب بداية النفق، بتكلفة 700 ألف جنيه، على مساحة 2000 متر، حيث شملت إنشاء مساحات خضراء، وبرجولات، وأعمال الكهرباء والإضاءة، وتأهيل سور الحديقة، وإنشاء مطعم، وقاعة مناسبات، وركن خاص للأطفال، وركن خاص للعائلات، ومن المقرر الانتهاء من أعمال التأهيل بالحديقة خلال 15 يوما، لتكون متنفس جديد لأهالي مدينة سوهاج.كما تفقد المحافظ مصرف سوهاج العمومي بجوار الحديقة، واستمع إلى شرح مفصل من رئيس الحي حول خطة تأهيل المصرف حيث من المقرر تدبيشه على الجانبين، وتأهيله بالشكل اللائق، ونقل موقف سوهاج القبلي المجاور للمصرف إلى مجمع مواقف سوهاج، عقب الانتهاء من أعمال تغطية مفيض ترعة نجع حمادي، وذلك ضمن خطة تطوير المنطقة بالكامل.