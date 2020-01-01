المركز التطوير المهني بجامعة أسوان يتواصل مع أصحاب الأعمال

عقد مركز التطوير المهني بجامعة أسوان، بحضور الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس الجامعة، جلسة نقاشية تحت عنوان "المائدة المستديرة" بشأن تعيين الخريجين الجدد من حملة المؤهلات العليا - الممارسات والاتجاهات الحالية".وحضر جلسة النقاش عددا من أصحاب المصانع والشركات في أسوان بالتعاون المشترك مع منظمة العمل الدولية.قال رئيس جامعة أسوان، أن الجلسة عقدت عبر الانترنت باستخدام برنامج (Zoom) اتباعا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها الجامعة حرصا علي سلامة العاملين بالجامعة وفي إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد.وأضاف أن النقاش يهدف إلى معرفة آراء أصحاب الأعمال ومعرفة مدى قدرتهم علي توفير فرص عمل لائقة للخريجين الجدد في المحافظة وفي مختلف القطاعات الصناعيةوالابتكارية والعمل علي التواصل مع وضع آليات لإتاحة فرص التوظيف لدي الخريجين الجدد،وأشار "غلاب" إلي أهمية عرض ومعرفة مقترحات الخريجين من أجل خلق مزيد من فرص العمل وفتح فرص غير تقليدية تساعد علي الإبتكار.