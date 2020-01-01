«الوفد»: استمرار افتتاح المشاريع القومية يدل على قوة اقتصاد مصر

أشاد محمد الكردي القيادي بحزب الوفد، بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي وقيادات الدولة لمنطقة "الروبيكي" الصناعية، مؤكدًا على قوة مصر اقتصاديًّا برغم جميع الأزمات التي تمر بها مصر خاصة والأزمات العالمية عامة.وقال "الكردي"- في بيان اليوم الثلاثاء- إن الوضع الاقتصادي والصناعي العالمي في حالة ركود تام بسبب الأوضاع الاقتصادية التي تسبب فيها الوباء العالمي فيروس كورونا، واستمرار مصر في افتتاح مشاريع قومية كبرى يدل على خبرة وحكمة القيادة السياسية في معالجة الأزمات المختلفة.وأشار إلى أن منطقة "الروبيكي" ستسهم بشكل كبير في إعادة القطن المصري لمكانته العالمية، وتعظيم العائد منه بدلًا من بيعه خام، باستخدام أحدث الماكينات، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب، موضحًا أن "الروبيكي" حلم طال انتظاره وتحقق بأياد مصرية برعاية جيشنا العظيم لإعادة الصناعة المصرية.