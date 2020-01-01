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الثلاثاء 28 يوليه 2020 الموافق 07 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

على خطى شيخ الأزهر.. مبادرة لنبذ «القبلية» بالقرنة غرب الأقصر

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 03:53 م
مبادرة لنبذ القبلية
مبادرة لنبذ القبلية
هدى الأمير
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دشن عدد من شباب مدينة القرنة مسقط رأس فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، مبادرة جديدة تحمل اسم «برلمان القرنة» والتي تهدف إلى نبذ القبلية والعصبية وسيطرتها على العملية الانتخابية، ووضع آليات جديدة من شأنها الوصول إلى تحقيق الصالح العام إلى المدينة، وذلك من خلال الاتفاق والتراضى بين ممثلي العائلات.

من جانبه قال محمد الزوايدي، المنسق الإعلامي للمبادرة، إن أهالي مدينة القرنة غرب الأقصر توصلوا إلى آليات جديدة لإدارة الانتخابات سواء كانت مجلس شيوخ أو نواب، وذلك سعيًا منهم بالعمل على القضاء على العصبية والقبلية، واختيار المرشح الأفضل والأصلح للتعامل مع القضايا والملفات المختلفة في تلك الفترة من التاريخ المصري، وما يشهده من الكثير من الأحداث سواء على المستويين المحلي والدولي.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور" وتعمل المبادرة على دعوة إلى المرشحين الجلوس على مائدة الحوار بينهم البعض للموافقة على المجمع الانتخابي، بحضور كبار العائلات ومشايخها، وتقوم على استعراض البرنامج الانتخابي لكل مرشح وشرح البرنامج لخدمة دائرة القرنة من شمالها إلى جنوبها وخدمة جميع مراكزها والعمل على حل مشاكلهم وكيفية حل المشاكل على رأسها الصرف الصحي، والصحة، والتعليم، وتسليم أراضي التهجير القرنة القديمة، والتصالح في مخالفات البناء.

وأشار إلى، المبادرة تعمل على تجميع ممثلي العائلات والشخصيات المُؤثرة ذات الثِقل المجتمعي، ويقوم ممثلي العائلات من خلال المبادرة بدراسة البرامج الانتخابية للمرشح، وتاريخه في العمل الخدمي والعام، وبناءً على ذلك يتم تحديد المرشح الأفضل بعيدًا عن أية ميول سياسية أو حزبية أو قبلية، فتحقيق الصالح العام للمدينة هو الهدف المنشود.

وأوضح أن فكرة المبادرة جاءت في إطار السير على نهج فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والذي كان أطلق مسبقًا مبادرة « لا للثأر»، مؤكدًا أن الثأر والقبلية وجهان لعملة واحدة تعكسان الصورة القديمة لمجتمعات الصعيد.

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