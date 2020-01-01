رئيس البرازيل يتجول في الشارع بعد شفائه من كورونا (فيديو)

عرضت قناة "روسيا اليوم"، اليوم الثلاثاء، فيديو لعودة الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، إلى عمله بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد، حيث تجول في الشوارع والتقط صورا مع مؤيديه.وعاد الرئيس البرازيلي إلى عمله، وشوهد يتنقل حول مدينة برازيليا على دراجة نارية مرتديًا كمامة، وذلك بعدما أعلن بأن نتيجة الاختبار الأخير كان سلبية.