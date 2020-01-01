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الثلاثاء 28 يوليه 2020 الموافق 07 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

رئيس البرازيل يتجول في الشارع بعد شفائه من كورونا (فيديو)

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 03:52 م
جايير بولسونارو
جايير بولسونارو
ياسمين عباس
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عرضت قناة "روسيا اليوم"، اليوم الثلاثاء، فيديو لعودة الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، إلى عمله بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد، حيث تجول في الشوارع والتقط صورا مع مؤيديه.

وعاد الرئيس البرازيلي إلى عمله، وشوهد يتنقل حول مدينة برازيليا على دراجة نارية مرتديًا كمامة، وذلك بعدما أعلن بأن نتيجة الاختبار الأخير كان سلبية.

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