أرباح بنك أبوظبي الأول تنخفض 25%

أعلن بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في الإمارات العربية المتحدة، انخفاضًا بنسبة 25 بالمائة في الأرباحالفصلية اليوم الثلاثاء، متأثرًا بربع آخر من ارتفاع مخصصات انخفاض القيمة.وبلغ صافي ربح الربع الثاني 2.41 مليار درهم (656 مليون دولار) مقابل 3.22 مليار درهم قبل عام.وبلغ صافي مخصصات انخفاض القيمة في هذا الربع 1.06 مليار درهم، بزيادة 127 بالمائة عن العام الماضي.