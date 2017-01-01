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الثلاثاء 28 يوليه 2020 الموافق 07 ذو الحجة 1441
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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

«حماة الوطن»: افتتاح الرئيس لـ«صناعية» الروبيكي دعم مهم للصناعة

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 03:51 م
حماة الوطن
حماة الوطن
إسلام نصير
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أشاد حزب حماة الوطن، بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمدينة الصناعية بالروبيكي، واصفا إياها بالخطوة المهمة لدعم الصناعة وإعادة لريادة مصر في مجال الصناعات الوطنية.

و قال الفريق جلال الهريدى، رئيس حزب حماة الوطن، إن الدولة تتحرك في قطاع الصناعة لاستغلال موارد الدولة الاستغلال الأمثل، وتوفير فرص العمل، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، مما يخدم الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الدولة تسعى لإقامة العديد من المجمعات الصناعية حيث تعد الروبيكي أول مجمع صناعي متكامل ومتخصص للصناعات الجلدية، ويحقق معدل نمو صناعي يصل لحوالي 7% حيث تأتي تلك المدن الصناعية، استكمالا للخطوات الإصلاحية الهادفة لتلبية احتياجات المواطن مما يسهم في دعم الصناعات المحلية ودفع عجلة الاقتصاد.

وأضاف رئيس الحزب، أن صناعة الغزل والنسيج من أهم الصناعات الاستراتيجية القادرة على تحقيق النمو المستدام، وصادرات صناعة الغزل والنسيج التي يمثل القطاع الحكومي منها قرابة 65%، قدرت بنحو 3.3 مليار دولار عام 2019 وهذه النسبة تمثل 15% من الصادرات المصرية غير البترولية، مشيدا بالجهود الجارية لتطوير ودعم هذه الصناعة ومنها زيادة رقعة مساحة القطن المزروعة، وإعادة هيكلة بعض الشركات، ومواجهة إغراق السوق المحلي بالمنسوجات المستوردة، وتعميق الصناعة في هذا المجال وزيادة القيمة المضافة للقطن المصري.

وأكد "الهريدي"، أن الرئيس أرسى منظومة إدارة رشيدة وبالغة الكفاءة، تُجيد اقتراح وتخطيط وإنجاز المشروعات بأفضل الصور الممكنة، ووفق أقصى حسابات الجودة والعوائد، بما يُعزز مردود تلك الأفكار والبرامج التنموية فى كل المجالات وفتح ملف الصناعة المصرية، وحل مشكلاتها وأزماتها واستكمال البنية التحتية ونقل التكنولوجيا الصناعية المتقدمة، واستكمال مرافق المناطق الصناعية وتطوير منظومة التدريب المهني وربطها باحتياجات الصناعة، خاصة أن مستهدفات الدولة التنموية لا يمكن تحقيقها دون وجود صناعة قوية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية والمنافسة في الأسواق العالمية.

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