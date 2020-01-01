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الثلاثاء 28 يوليه 2020 الموافق 07 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

صعود طفيف للبورصة السعودية ومؤشرها يكسب 3 نقاط

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 03:50 م
البورصة السعودية
البورصة السعودية
وكالات
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أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الثلاثاء على ارتفاع طفيف بنحو ثلاثة نقاط ليغلق عند 7459 نقطة، وجاء ذلك وسط تداولات بلغت 4.5 مليار ريال.

وتصدر سهم "المواساة" ارتفاعات السوق اليوم بنحو 5 بالمئة عند 109 ريالات، مسجلا أعلى إغلاق منذ الإدراج.

وهبطت أسهم "بترو رابغ" و"الزامل" و"زجاج" بنحو 2 بالمئة عقب إعلان النتائج المالية.

ويتوقف التداول في السوق السعودي اعتبارا من اليوم لإجازة عيد الأضحى المبارك، على أن يستأنف التداول يوم الأربعاء الخامس من أغسطس المقبل.

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