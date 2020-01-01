صعود طفيف للبورصة السعودية ومؤشرها يكسب 3 نقاط

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الثلاثاء على ارتفاع طفيف بنحو ثلاثة نقاط ليغلق عند 7459 نقطة، وجاء ذلك وسط تداولات بلغت 4.5 مليار ريال.وتصدر سهم "المواساة" ارتفاعات السوق اليوم بنحو 5 بالمئة عند 109 ريالات، مسجلا أعلى إغلاق منذ الإدراج.وهبطت أسهم "بترو رابغ" و"الزامل" و"زجاج" بنحو 2 بالمئة عقب إعلان النتائج المالية.ويتوقف التداول في السوق السعودي اعتبارا من اليوم لإجازة عيد الأضحى المبارك، على أن يستأنف التداول يوم الأربعاء الخامس من أغسطس المقبل.