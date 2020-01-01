إضافة درجات الرأفة للراسبين بكنترولات الثانوية العامة

أضافت كنترولات التصحيح درجات الرأفة لطلاب الثانوية العامة الراسبين، اليوم، وفقًا للزيادة التي أقرها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وهي 10% للمادة الواحدة، بشرط تغيير حالة الطالب من راسب لدور ثاني، أو من دور ثاني لناجح، وذلك استثناءً لظروف فيروس كورونا المستجد ولما شهده العام الدراسي من تعليق الدراسة وتخفيف المناهج حتى 15 مارس.في ذات السياق شدد الدكتور رضا حجازي رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، على تكثيف الإجراءات الأمنية على غرف الحاسب الآلي لمنع تسريب النتيجة.وأكد رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، في تصريحات خاصة، أن الوزارة لم تقرر حتى الآن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة.وشدد رئيس عام الامتحانات، أنه فور العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك، سيتم إعلان موعد اعتماد النتيجة.وأضاف حجازي أن نسبة النجاح العامة هذا العام، تفوق العام الماضي، التي بلغت 78%.وكان رئيس عام الامتحان وجه رؤساء القطاعات الأربعة، بالقاهرة والإسكندرية وأسيوط والمنصورة، بسرعة الانتهاء من بحث تطابق الإجابات في بعض المواد باللجان التابعة للكنترول، وذلك طبقًا لما ورد لغرفة العمليات المركزية ورؤساء اللجان.كما وجه حجازي بسرعة الانتهاء من تطبيق قواعد الرأفة وفق معايير المراجعة النهائية، مؤكدًا أن نسبة النجاح العامة لهذا العام أعلى من العام الماضي.على صعيد متصل قال مصدر بالوزارة، إن مؤشرات إعلان الأوائل تؤكد زيادة عددهم عن العام الماضي، بسبب تكرار الدرجات بين الطلاب، مما يؤدي إلى زيادة عددهم.