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الثلاثاء 28 يوليه 2020 الموافق 07 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان يشيد بالعلاقات مع ألمانيا في كافة المجالات

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 03:49 م
البرهان
البرهان
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أشاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، بعمق ومتانة العلاقات السودانية الألمانية في كافة المجالات.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية اليوم الثلاثاء، أن ذلك جاء خلال لقائه سفير ألمانيا لدى السودان أولريش كلوكنر، بمناسبة انتهاء فترة عمله بالسودان، حيث منح البرهان السفير الألماني وسام النيلين من الطبقة الأولى تقديرًا وعرفانًا لدوره في دفع وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون المشترك إلى آفاق أرحب.

بدوره، أشاد السفير الألماني بالتطور الكبير الذى شهدته العلاقات الثنائية بين البلدين، معربًا عن إعجابه بالتحول والتغيير السلمي الإيجابي الذي حدث بالسودان، مشيرًا إلى زيارتي الرئيس الألماني ووزير الخارجية إلى السودان، ومؤكدًا دعم بلاده لإنجاح الفترة الانتقالية وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية في السودان.

وأعرب السفير الألماني عن شكره وامتنانه لحكومة وشعب السودان لما وجده من تعاون خلال فترة عمله بالخرطوم، مشيرًا إلى مساهمة بلاده عبر مؤتمر شركاء السودان الذي انعقد في برلين أواخر يونيو الماضي.

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