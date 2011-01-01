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الثلاثاء 28 يوليه 2020 الموافق 07 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الغد»: أردوغان يسعى لتطويق ليبيا لضمان استمرار أزمتها

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 03:48 م
أردوغان
أردوغان
إسلام نصير
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صرح العقيد وائل الشهاوي المحلل السياسي والأمني ونائب رئيس حزب الغد للمشروعات الإفريقية أن الرئيس التركي الإرهابي أردوغان يعتمد في خطته الاستعمارية لليبيا على تطويقها من جميع الجبهات لعدم خروجها من الأزمة التي حلت على البلاد منذ أحداث فبراير 2011.

وأوضح "الشهاوي" - في بيان اليوم الثلاثاء - إن ذلك يتم بالعمل على تعقيد المشهد الليبي وإبرام اتفاقيات مع دول الجوار الليبي من أجل الدفع بعدد كبير من المرتزقة التابعين له سواء من النيجر أو الصومال أو تشاد.

وأعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو السبت 25 يوليو 2020 توقيع بلاده اتفاقية للتعاون العسكري مع النيجر تأتي كستار لجلب الإرهابيين والمرتزقة من النيجر لليبيا للانضمام لمرتزقة الصومال وسوريا لتحويل ليبيا إلى بؤرة للإرهاب العالمي.

واختتم أن زيارة مولود أوغلو للنيجر تأتي في إطار تحركات غير معلنة من قبل تركيا في محاولة لمحاصرة ليبيا من جهة الجنوب الغربي وهو ما يظهر محاولة التسلل التركية لإحكام قبضتها حول دولة ليبيا من خلال دول الجوار.

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