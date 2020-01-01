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الثلاثاء 28 يوليه 2020 الموافق 07 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«المصريين بالخارج»: مقتل مصريين على يد سعودي حادث فردي

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 03:47 م
عادل حنفي
عادل حنفي
وفاء علي
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قال عادل حنفي، نائب رئيس اتحاد المصريين بالخارج، إن الاتحاد تلقى ببالغ الحزن والأسى خبر حادث مقتل مصريين اثنين يعملان في مجال الإنشاءات (نجارين مسلح)، على يد سعودي طلقًا بالرصاص.


وأضاف، في تصريح خاص للدستور، أن الحادث فردي، مؤكدًا أن مصر والسعودية تربطهما علاقة وطيدة على مر التاريخ، وأننا لدينا ثقة كبيرة في القضاء السعودي الشامخ.

وأوضح أنه بعد انتهاء إجراءات التحقيق وتحويل المتهم إلي المحكمة سيتم القصاص كما هو متعارف عليه بالمملكة التي تتبع الشريعة الإسلامية وأن من قتل يقتل.

كانت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج قد أكدت أن الجاني اعترف بارتكاب جريمة القتل وسلم نفسه للسلطات السعودية، مشيرة إلى أنه تم التحفظ على الجثتين.

وأهابت وزيرة الهجرة بالمواطنين عدم الانسياق وراء أي أخبار غير مدققة على مواقع التواصل الاجتماعي، مشددة على المتابعة الفورية لأي حادث يتعرض له المواطنون بالخارج من قبل كافة أجهزة الدولة المعنية.

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