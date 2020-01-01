الأوقاف: 20 مديرية تحقق أرقاما قياسية في مشروع صكوك الأضاحي
الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 03:10 م
أميرة العنانيطباعة
كشفت وزارة الأوقاف، تمكن 20 مديرية من تحقيق أرقامًا قياسية في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف، حيث تجاوزت مبيعاتها في صكوك أضاحي الأوقاف العام الماضي.
وقالت الوزارة إن المديريات الـ 20 هي: "الغربية، الدقهلية، وبني سويف، والمنيا، والشرقية، وكفر الشيخ، والمنوفية، والفيوم، ودمياط، وبورسعيد، وأسيوط، ومرسى مطروح، وشمال سيناء، وسوهاج، وأسوان، والبحر الأحمر، والسويس، وقنا، والأقصر، وجنوب سيناء".
وقالت الوزارة إن المديريات الـ 20 هي: "الغربية، الدقهلية، وبني سويف، والمنيا، والشرقية، وكفر الشيخ، والمنوفية، والفيوم، ودمياط، وبورسعيد، وأسيوط، ومرسى مطروح، وشمال سيناء، وسوهاج، وأسوان، والبحر الأحمر، والسويس، وقنا، والأقصر، وجنوب سيناء".