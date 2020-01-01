اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية أسوان الدور الثاني بنسبة 99.6 %



وقد وجه اللواء أشرف عطية مسئولى التربية والتعليم بتحليل النتائج لمختلف المواد الدراسية على مستوى الإدارات التعليمية فى المراكز والمدن للتغلب على السلبيات وتعظيم الإيجابيات حتى يتسنى لمتخذى القرار إتخاذ اللازم خلال السنوات القادمة لتحقيق نتائج أفضل ومراكز متقدمة.



كما تابع محافظ أسوان إنتظام أعمال لجان الإمتحانات للدبلومات الفنية والتى بدأت فى 25 يوليو الجارى وتستمر حتى 13 أغسطس القادم موزعة على 76 لجنة بمختلف مدن ومراكز المحافظة وبإجمالى 16 ألف و408 طالب وطالبة.



ووجه بضرورة الإلتزام بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية من التعقيم والتطهير والرش لمجابهة جائحة كورونا، والتأكد من توفير المبردات وأجهزة التهوية للتغلب على إرتفاع درجات الحرارة للحفاظ على سلامة الطلاب والمراقبين والعاملين بالمدارس المختلفة، مع الإلتزام بإرتداء الكمامات والحفاظ على المسافات الآمنة داخل اللجان وخارجها، هذا بالإضافة إلى توفير كافة سبل الراحة للمراقبين الذين تم تجهيز 55 إستراحة لهم على مستوى المحافظة.





وبلغت نسبة النجاح النهائية للدورين الأول والثانى 99،6 %، وبلغ إجمالى عدد الناجحين فى الدور الأول 23 ألف و889 طالب وطالبة، وفى الدور الثانى 34 طالب وطالبة.