نوح العيسوى خطيبا لعيد الأضحى بمسجد السيدة نفيسة

كلف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف الدكتور، نوح عبد الحليم العيسوي، وكيل الوزارة لشؤون المساجد والقرآن الكريم، بأداء خطبة عيد الأضحى المبارك بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها.ووجهت وزارة الأوقاف الأئمة والعاملين فى مسجد السيدة نفيسة رضى الله عنها، بسرعة إنهاء الاستعدادات لنقل صلاة عيد الأضحى من المسجد، مع التشديد على عدم السماح لأي مصلى دخول المسجد وقت صلاة العيد إلا من العاملين بوزارة الأوقاف والذين سيتم تحديدهم خلال الأيام القليلة المقبلة.وأكدت الوزارة على ضرورة التزام العاملين الذين سيصلون صلاة العيد بمسجد السيدة نفيسة، بجميع الضوابط المعلنة منذ إعادة فتح المساجد، وأهمها ارتداء جميع المصلين للكمامة، ومراعاة ترك مسافة لا تقل عن متر ونصف المتر بين كل مصل وآخر من جميع الاتجاهات.