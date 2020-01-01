خبير اقتصادي: «الروبيكي» تحقق نقلة كبيرة لصناعة الغزل والنسيج (فيديو)

قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن مدينة "الروبيكي" الصناعية للغزل والنسيج والصناعات الجلدية تحقق نقلة كبيرة للدولة بنقل مدابغ سور مجرى العيون بمنطقة مصر القديمة لمدينة "الروبيكي" بمدينة بدر.وأضاف خلال تصريحاته إلى برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز" أن من خلال مدينة الروبيكي الدولة تستطيع إنشاء مراكز تكنولوجية عالمية لاقتحام الأسواق العالمية بصناعات متطورة بمواصفات حديثة، لافتًا إلى زيادة القيمة المضافة بنسبة تصل إلى 85% من خلال مضاعفة الصادرات المصرية.وأشار إلى الاستثمار في مجال الصحة في المدن الصناعية الجديدة من خلال عمل العمال في بيئة صحية، منوهًا إلى أن الدولة المصرية حولت الأحلام إلى حقيقة في المدن الصناعية.