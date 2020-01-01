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الثلاثاء 28 يوليه 2020 الموافق 07 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

خبير اقتصادي: «الروبيكي» تحقق نقلة كبيرة لصناعة الغزل والنسيج (فيديو)

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 03:04 م
صناعة الغزل والنسيج
صناعة الغزل والنسيج
هدير شعراوي
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قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن مدينة "الروبيكي" الصناعية للغزل والنسيج والصناعات الجلدية تحقق نقلة كبيرة للدولة بنقل مدابغ سور مجرى العيون بمنطقة مصر القديمة لمدينة "الروبيكي" بمدينة بدر.

وأضاف خلال تصريحاته إلى برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز" أن من خلال مدينة الروبيكي الدولة تستطيع إنشاء مراكز تكنولوجية عالمية لاقتحام الأسواق العالمية بصناعات متطورة بمواصفات حديثة، لافتًا إلى زيادة القيمة المضافة بنسبة تصل إلى 85% من خلال مضاعفة الصادرات المصرية.

وأشار إلى الاستثمار في مجال الصحة في المدن الصناعية الجديدة من خلال عمل العمال في بيئة صحية، منوهًا إلى أن الدولة المصرية حولت الأحلام إلى حقيقة في المدن الصناعية.

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