الكنيسة تحتفل بالتذكار الشهري للسيدة العذراء
الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 02:58 م
جرجس صفوت - تريزة شنودةطباعة
تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء، بذكرى التذكار الشهري للقديسة مريم العذراء.
وقال كتاب التاريخ الكنسية، المعروف بـ"السنكسار"، إن:"فى مثل هذا اليوم تعيد الكنيسة القبطية الارثوذكسية بتذكار السيدة العذراء الطاهرة البكر البتول الذكية مريم أم الرحمة، الحنونة".
ويشار إلى أنه رتبت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن يكون الحادي والعشرون من كل الشهور القبطية تذكارًا للقديسة مريم العذراء والدة الإله إذ يوافق هذا اليوم نياحتها.
وذكرت بعض المصادر التاريخية أن حياة العذراء مريم تقرب من الستين عامًا منها اثنا عشر عامًا في الهيكل بعد طفولتها ثم أربعة وثلاثون عامًا في بيت يوسف النجار ثم أربعة عشر عامًا بعد صعود جسد ابنها يسوع المسيح قضتها في بيت يوحنا الحبيب أحد التلاميذ الاثني عشر.
وقال كتاب التاريخ الكنسية، المعروف بـ"السنكسار"، إن:"فى مثل هذا اليوم تعيد الكنيسة القبطية الارثوذكسية بتذكار السيدة العذراء الطاهرة البكر البتول الذكية مريم أم الرحمة، الحنونة".
ويشار إلى أنه رتبت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن يكون الحادي والعشرون من كل الشهور القبطية تذكارًا للقديسة مريم العذراء والدة الإله إذ يوافق هذا اليوم نياحتها.
وذكرت بعض المصادر التاريخية أن حياة العذراء مريم تقرب من الستين عامًا منها اثنا عشر عامًا في الهيكل بعد طفولتها ثم أربعة وثلاثون عامًا في بيت يوسف النجار ثم أربعة عشر عامًا بعد صعود جسد ابنها يسوع المسيح قضتها في بيت يوحنا الحبيب أحد التلاميذ الاثني عشر.