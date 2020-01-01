بسبب انشغاله.. استبعاد بيومي فؤاد من فيلم «حلم سوسن»

قرر المخرج أحمد الجندي، استئناف تصوير فيلم "حلم سوسن" مطلع شهر سبتمبر المقبل بأحد مواقع التصوير الذي تم بنائه خصيصًا لكي يتناسب مع أحداث الفيلم التي تدور في إطار من الفانتازيا، والفيلم من بطولة عدد من النجوم أبرزهم روبي وعمرو عبدالجليل وأكرم حسني وخالد أنور ومحمد ثروت ومصطفى خاطر.وكان من المفترض أن يشارك في بطولة الفيلم الفنان بيومي فؤاد ولكن تم استبعاده من الفيلم بشكل مفاجئ من قبل صناعه.وعلمت "الدستور" أن سبب استبعاد بيومي فؤاد هو رؤية صناع الفيلم بأنه مشغول بأكثر من عمل آخر فقرروا الاستعانة بفنان آخر غيره.يُشار إلى أن فيلم "حلم سوسن" تأليف أيمن وتار، وتدور أحداثه في إطار من الفانتازيا حول شخص مستهتر وغير مسؤول يعمل على الزواج من فتاة لتحقيق غرض ما ويبدأ في مغامراته بين الأزمنة المختلفة التي يعود لها، ومنها العصر الفرعوني.