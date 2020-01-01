رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 28 يوليه 2020 الموافق 07 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

القباج تشهد احتفالية تسليم رئيس بعثة الصليب الأحمر بمصر

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 02:56 م
نيفين القباج
نيفين القباج
ولاء جمال
طباعة
شهدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ونائب رئيس الهلال الأحمر المصري، احتفالية تكريم رونالد أوفترنجر، الرئيس السابق للبعثة الدولية للصليب الأحمر في مصر، والذي ترأس اللجنة الدولية على مدار ثلاثة أعوام ويتسلم منه رئاسة البعثة جيروم فونتانا.

وأعربت القباج عن سعادتها دائمًا بالعمل مع جميع الشركاء من الحركة وخاصة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة، والتي أثبتت على مر السنين أنها شريكنا الدائم ومحل ثقتنا، مضيفة أنها كانت تجربة رائعة العمل مع "أوفترنجر" على مدار سنوات بصفته رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقالت القباج، إن فترة عمل رونالد -والتي تتخطى الثلاث سنوات- نجح خلالها في تحقيق العديد من الإنجازات في المجال الإنساني في مصر، لا سيما في توفير دعم الأمن الاقتصادي ومواد الإغاثة للأسر الأكثر ضعفًا في شمال سيناء، بالإضافة إلى الدعم المستمر لفرق الاستجابة للطوارئ، والمساهمة في بناء قدرات جمعيتنا الوطنية في عدة مجالات هامة، منها على سبيل المثال لا الحصر؛ القانون الدولي الإنساني، واستعادة الروابط الأسرية، وإدارة الجثث، والصحة النفسية، والإسعافات الأولية، والوصول الآمن والإعلام.

ولفتت القباج إلى أنه كان له إيمانه الخاص بمبادئ حركتنا في الهلال الأحمر المصري، والقانون الدولي الإنساني مشهود له، وأتاح لنا فرصة مميزة للعمل معا ومع الجهات المعنية ضمن مناقشات رفيعة المستوى لضمان نشرها وتطبيقها.

وتابعت: "مما لا شك فيه؛ أن حرصك على التواجد دائمًا معنا في الأحداث والمناسبات المختلفة على مدار السنوات الماضية، والاعتراف الدائم بدور متطوعينا، وتقدير جهودهم كان وسيظل محل تقدير كبير من قبل جميع أفراد أسرة الهلال الأحمر المصري".

وأضافت: "لدي يقين شديد أن تفهمك العميق لسياق المجتمع المصري ورؤيتك طويلة المدى في تطبيق إطار التعاون والتنسيق بين مكونات الحركة ومبادراتك المستمرة في تقديم يد العون وتبادل الخبرات وتسخير الموارد البشرية والمادية لدى بعثتكم في الأوقات الصعبة التي مرت بها بلادنا وتصدى لها متطوعونا؛ مهدت الطريق أمام تعاوننا المثمر ووضعت بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في موقعها الحالي كشريك حقيقي للهلال الأحمر المصري، وسنظل دائما نتذكر حكمتك وتفانيك ودبلوماسيتك وثقافتك الواسعة".

وخلال الحفل؛ أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تدشين مبادرة لدعم أهالي محافظة شمال سيناء بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري وصندوق تحيا مصر؛ لتوفير المواد الطبية وأدوات الحماية والنظافة الشخصية وتقديم مساعدات إغاثية وسلات غذائية للأسر هناك.

وقدمت القباج الشكر إلى متطوعي الهلال الأحمر المصري، مضيفة أنها رأت كم الحب والعطاء من جانبهم، وقالت لهم إنهم فخر لشباب مصر، وتعتبر نفسها دائما متطوعة داخل الهلال الأحمر وغيره لخدمة مصر.
القباج تشهد احتفالية تسليم رئيس بعثة الصليب الأحمر بمصر
القباج تشهد احتفالية تسليم رئيس بعثة الصليب الأحمر بمصر

موضوعات متعلقة

القصة الكاملة لنجاة أصالة وبسمة وهبة من الموت

السيسي يكلف بتشغيل القطارات الجديدة في العيد وحل أزمة «عمارة الزمالك»

السيسي: «العامل يتوزن كل شهر عشان ميشتغلش تعبان.. وهنخلي بلدنا أكبر»

تسبب فى إغماء بطلة الفيلم بسبب طلب غريب.. اعترافات رشدى أباظة

الصور

image description

مدحت صالح يطرح «قربلي» عبر «يوتيوب» (فيديو)

image description

نجوم الفن يشاركون إسعاد يونس الاحتفال بافتتاح «رينيساس»

image description

كواليس مباراة الزمالك ووادى دجلة الودية

image description

استعدادات عيد الأضحى بسوق المواشى بالسيدة نفيسة

image description

سوق المواشى قبل عيد الأضحى

الأكثر قراءة

‎وزيرة الهجرة تتابع حادث مقتل مصريين على يد سعودي

السيسي: «ربنا سلّمها معانا.. ماتخلوناش نرجع للإغلاق تانى»

تسبب فى إغماء بطلة الفيلم بسبب طلب غريب.. اعترافات رشدى أباظة

السيسي يكلف بتشغيل القطارات الجديدة في العيد وحل أزمة «عمارة الزمالك»

إنفوجراف

image description

السيسي يشاهد فيلم «خيوط الأمل» بافتتاح المدينة الصناعية بالروبيكي

image description

نانسي عجرم تكشف معاناتها مع ابنتيها بسبب «تيك توك»

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

أيام زمان

تسبب فى إغماء بطلة الفيلم بسبب طلب غريب.. اعترافات رشدى أباظة

رفض الزواج منها فأشعلت النار في بيته.. أعجوبة أنقذت رشدى أباظة من الحرق

الحرب خدعة.. أنور وجدى يتقاضى ثلث أجره لسرقة بطولة فيلم من رشدى أباظة

كاد يموت بعضة ثعبان سام.. لحظة اقترب فيها رشدى أباظة من الموت

نجم الساعة

«السجن في عهده منحة».. كيف كانت علاقة الأبنودي بعبدالناصر؟

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

ترشيح دكتوراه لباحث بجامعة المستقبل كأفضل رسالة بالهندسة الإنشائية

تناول منتجات الألبان المخمرة يشير لتطور هشاشة العظام

مسبار يكشف احتمال وجود الميثان في الغلاف الجوي للمريخ

علماء فلك يحددون العمر الدقيق للكون

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
مذكرات بونابرتْ
لواء. محسن الفحام
حروب الاكاذيب....ونشر الشائعات
ماجد حبته
أردوغان يهنئ نفسه.. غالبًا!
د. منى حلمى
«الرُشدية الأباظية» موهبة استثنائية وأستاذية
المزيد

الثقافة

«التجريبى 2020» يطلق مسابقته الثالثة للعروض المسرحية الحية

حفلتان للسيرك القومي بالعجوزة وعرض «أليس» بالإسكندرية في العيد

رباعي رشدي.. إنصاف ورتيبة وعزيزة وفاطمة.. هي حقا عائلة فنية جدا

اتحاد الكتاب العرب ينعى الشاعر الفلسطيني هارون هاشم رشيد