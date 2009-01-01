منظمة أممية: كورونا كلف السياحة العالمية 320 مليار دولار

ذكرت تقديرات نشرتها منظمة السياحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" تسبب في خسائر لقطاع السياحة العالمي بلغت قيمتها 320 مليار دولار من يناير حتى مايو الماضي.وأفادت المنظمة الأممية ومقرها مدريد بأن الرقم "أعلى بثلاث مرّات من الخسائر التي سجّلتها السياحة الدولية خلال الأزمة المالية العالمية عام 2009".