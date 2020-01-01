الكاثوليكية تحتفل بذكرى رحيل البابا فكتور الأول القديس والشهيد

احتفلت الكنيسة القبطية الكاثوليكية اليوم، برئاسة الأنبا إبراهيم اسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، بذكرى القديس البابا فكتور الأول القديس والشهيد.وقال الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني إن القديس فكتور أصله من إفريقيا. ونصب حبرًا على كرسي القديس بطرس بعد موت البابا إﻠﭬتيريوس الشهيد بخمسة أيام. وقاد الكنيسة المقدسة بحكمة وقداسة مدة تسع سنين وثمانية وعشرين يومًا.وأضاف: "كان البابا فكتور محترسًا جدًا على غنمه من الذئاب الخاطفة الذين كانوا في زمانه يفسدون قلوب كثيرين من المسيحيين ويجتذبونهم إلى اتباع أضاليلهم. وقد شجب هذا البابا ثاودورس القسطنطيني وحرمه من الكنيسة المقدسة لأنه كان قد أنكر غيمان المسيح في عهد الملك مرقس اوراليوس خوفًا من العذاب. ثم أخذ يبتدع هرطقات كثيرة وضلالات شنيعة".وتابع: "وفى مدة حبريته حدث خصومة بين أساقفة آسيا من جهة الاحتفال بعيد الفصح، فكان كثير منهم يقولون إنه يجب أن يعيد في اليوم الرابع عشر من القمر. لأن اليهود في هذا اليوم يأكلون خروف الفصح وفيه أيضا أكل المسيح الفصح مع تلاميذه. وكان الباقون يقولون إنه يجب أن يعيد يوم الأحد الذي بعد الرابع عشر من القمر لأنه فيه قام يسوع المسيح. وقد اجتمع لحل هذه المسألة عدة مجامع في أقاليم مختلفة من الشرق والغرب.واستطرد: "وجمع البابا فكتور أيضا مجمعًا في رومه وثبت فيه وجوب الاحتفال بعيد الفصح يوم الأحد الذي بعد الرابع عشر من قمر مارس، لإكرام اليوم الذي فيه قام ربنا يسوع المسيح من القبر ولمنع اتفاق المسيحيين مع اليهود في هذا العيد وللتمسك بما سنه بطرس الرسول إذ أمر أن يعيد في هذا اليوم في الكنيسة الرومانية. وتثبت هذا المرسوم في مجمع نيقية أيضا".وتابع: "ومنذ ذلك اليوم حفظ الاحتفال بعيد الفصح في الكنيسة الكاثوليكية في يوم الأحد دون تغيير. وكان البابا فكتور غيورًا على الكنيسة المقدسة باذلًا جهده في حفظ الإيمان المقدس ووحدته. ورسم اشياء كثيرة لمنفعة كنيسة المسيح. وبعدما رعى الكنيسة تسع سنين تكلل بالاستشهاد هو وكثير من المسيحيين وذلك في اليوم الثامن والعشرين من شهر يوليو سنة 203م، الذي أثاره الملك سبتيميوس سويرس".