رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 28 يوليه 2020 الموافق 07 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الكاثوليكية تحتفل بذكرى رحيل البابا فكتور الأول القديس والشهيد

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 02:53 م
البابا فكتور الأول
البابا فكتور الأول
جرجس صفوت - تريزة شنودة
طباعة
احتفلت الكنيسة القبطية الكاثوليكية اليوم، برئاسة الأنبا إبراهيم اسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، بذكرى القديس البابا فكتور الأول القديس والشهيد.

وقال الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني إن القديس فكتور أصله من إفريقيا. ونصب حبرًا على كرسي القديس بطرس بعد موت البابا إﻠﭬتيريوس الشهيد بخمسة أيام. وقاد الكنيسة المقدسة بحكمة وقداسة مدة تسع سنين وثمانية وعشرين يومًا.

وأضاف: "كان البابا فكتور محترسًا جدًا على غنمه من الذئاب الخاطفة الذين كانوا في زمانه يفسدون قلوب كثيرين من المسيحيين ويجتذبونهم إلى اتباع أضاليلهم. وقد شجب هذا البابا ثاودورس القسطنطيني وحرمه من الكنيسة المقدسة لأنه كان قد أنكر غيمان المسيح في عهد الملك مرقس اوراليوس خوفًا من العذاب. ثم أخذ يبتدع هرطقات كثيرة وضلالات شنيعة".

وتابع: "وفى مدة حبريته حدث خصومة بين أساقفة آسيا من جهة الاحتفال بعيد الفصح، فكان كثير منهم يقولون إنه يجب أن يعيد في اليوم الرابع عشر من القمر. لأن اليهود في هذا اليوم يأكلون خروف الفصح وفيه أيضا أكل المسيح الفصح مع تلاميذه. وكان الباقون يقولون إنه يجب أن يعيد يوم الأحد الذي بعد الرابع عشر من القمر لأنه فيه قام يسوع المسيح. وقد اجتمع لحل هذه المسألة عدة مجامع في أقاليم مختلفة من الشرق والغرب.

واستطرد: "وجمع البابا فكتور أيضا مجمعًا في رومه وثبت فيه وجوب الاحتفال بعيد الفصح يوم الأحد الذي بعد الرابع عشر من قمر مارس، لإكرام اليوم الذي فيه قام ربنا يسوع المسيح من القبر ولمنع اتفاق المسيحيين مع اليهود في هذا العيد وللتمسك بما سنه بطرس الرسول إذ أمر أن يعيد في هذا اليوم في الكنيسة الرومانية. وتثبت هذا المرسوم في مجمع نيقية أيضا".

وتابع: "ومنذ ذلك اليوم حفظ الاحتفال بعيد الفصح في الكنيسة الكاثوليكية في يوم الأحد دون تغيير. وكان البابا فكتور غيورًا على الكنيسة المقدسة باذلًا جهده في حفظ الإيمان المقدس ووحدته. ورسم اشياء كثيرة لمنفعة كنيسة المسيح. وبعدما رعى الكنيسة تسع سنين تكلل بالاستشهاد هو وكثير من المسيحيين وذلك في اليوم الثامن والعشرين من شهر يوليو سنة 203م، الذي أثاره الملك سبتيميوس سويرس".

موضوعات متعلقة

السيسي يكلف بتشغيل القطارات الجديدة في العيد وحل أزمة «عمارة الزمالك»

موعد صرف الدفعة الثالثة من منحة وزارة القوى العاملة للعمالة غير المنتظمة

رسميًا.. رئيس الوزراء يعلن أيام إجازة عيد الأضحى

بأمر السيسي.. تغيير اسم محطة مترو «الزمالك» لـ«صفاء حجازي»

الصور

image description

مدحت صالح يطرح «قربلي» عبر «يوتيوب» (فيديو)

image description

نجوم الفن يشاركون إسعاد يونس الاحتفال بافتتاح «رينيساس»

image description

كواليس مباراة الزمالك ووادى دجلة الودية

image description

استعدادات عيد الأضحى بسوق المواشى بالسيدة نفيسة

image description

سوق المواشى قبل عيد الأضحى

الأكثر قراءة

‎وزيرة الهجرة تتابع حادث مقتل مصريين على يد سعودي

السيسي: «ربنا سلّمها معانا.. ماتخلوناش نرجع للإغلاق تانى»

تسبب فى إغماء بطلة الفيلم بسبب طلب غريب.. اعترافات رشدى أباظة

السيسي يكلف بتشغيل القطارات الجديدة في العيد وحل أزمة «عمارة الزمالك»

إنفوجراف

image description

السيسي يشاهد فيلم «خيوط الأمل» بافتتاح المدينة الصناعية بالروبيكي

image description

نانسي عجرم تكشف معاناتها مع ابنتيها بسبب «تيك توك»

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

أيام زمان

تسبب فى إغماء بطلة الفيلم بسبب طلب غريب.. اعترافات رشدى أباظة

رفض الزواج منها فأشعلت النار في بيته.. أعجوبة أنقذت رشدى أباظة من الحرق

الحرب خدعة.. أنور وجدى يتقاضى ثلث أجره لسرقة بطولة فيلم من رشدى أباظة

كاد يموت بعضة ثعبان سام.. لحظة اقترب فيها رشدى أباظة من الموت

نجم الساعة

«السجن في عهده منحة».. كيف كانت علاقة الأبنودي بعبدالناصر؟

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

ترشيح دكتوراه لباحث بجامعة المستقبل كأفضل رسالة بالهندسة الإنشائية

تناول منتجات الألبان المخمرة يشير لتطور هشاشة العظام

مسبار يكشف احتمال وجود الميثان في الغلاف الجوي للمريخ

علماء فلك يحددون العمر الدقيق للكون

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
مذكرات بونابرتْ
لواء. محسن الفحام
حروب الاكاذيب....ونشر الشائعات
ماجد حبته
أردوغان يهنئ نفسه.. غالبًا!
د. منى حلمى
«الرُشدية الأباظية» موهبة استثنائية وأستاذية
المزيد

الثقافة

«التجريبى 2020» يطلق مسابقته الثالثة للعروض المسرحية الحية

حفلتان للسيرك القومي بالعجوزة وعرض «أليس» بالإسكندرية في العيد

رباعي رشدي.. إنصاف ورتيبة وعزيزة وفاطمة.. هي حقا عائلة فنية جدا

اتحاد الكتاب العرب ينعى الشاعر الفلسطيني هارون هاشم رشيد