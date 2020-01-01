البورصة تخسر 262 مليون جنيه بختام تعاملات اليوم

اختتمت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية، تعاملات على تراجع بدعم من عمليات بيع مكثفة نهاية التعاملات من قبل شرائح مختلفة من المتعاملين، نتيجة اتجاه البعض من المستثمرين إلى تسييل جزء من محافظهم الاستثمارية "الأسهم" إلى سيولة نقدية.وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 262 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 582.948 مليار جنيه.وانخفض مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 10568 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 1786 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 12365 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 4045 نقطة.كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 1514 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 2320 نقطة.