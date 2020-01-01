يوأنس لحظي ينهي مدته القانونية كسكرتير أول للبابا فرانسيس

قال الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن المنسنيور الدكتور يوأنس لحظي جيد، أنهى مدته القانونية كسكرتير أول لقداسة البابا فرنسيس، وهو أول سكرتير شخصي من الشرق الاوسط في تاريخ الأحبار البابويين.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن المدة المقررة لتلك المهمة هي 5 سنوات ألا أن قداسة البابا فرنسيس قد مدد للمسينيور سنة إضافية، لتصبح المدة 6 سنوات من الخدمة كسكرتير شخصي السكرتير الأول لقداسة البابا فرنسيس.