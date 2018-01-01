المدارس اليابانية: يتم التجهيز الآن للعام الثالث (فيديو)

قال مالك رفاعي، مدير المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم، إنه تم البدء في فتح المدارس اليابانية المصرية عام 2018 و2019، مشيرا إلى أنه تم تأجيلها 2017 و2018 لعدم الجاهزية، ولكن يتم التجهيز الآن للعام الثالث لها.وأضاف مالك رفاعي، خلال لقائه عبر سكايب ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، أنه تم إلتحاق حوالي 6000 طفل فى بداية الافتتاح في 35 مدرسة، موضحا أنه فى عام 2019 و2020 تم العمل مع 40 مدرسة في الفصل الدراسي، وتم إضافة مدرسة في العام الدراسي الثاني والوصول بعدد الدارسين إلى 7300 طفل.وتابع: أنه خلال العام الدراسي الحالى نستهدف حوالي ألف طفل، لافتا إلى أنه فى العام الدراسي الأول تم البدء بـ 750 معلم، والثانى تم الوصول إلى 1200 معلم، وسنحتاج من 150 إلى 200 معلم جديد خلال العام الجديد للتدريس داخل المدارس.