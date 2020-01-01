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الثلاثاء 28 يوليه 2020 الموافق 07 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

محاكمة «شيري هانم» لانتهاك معايير المجتمع.. غدًا

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 02:49 م
شيري هانم
شيري هانم
حسام التمساح
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حددت نيابة مدينة نصر نظر أولى جلسات محاكمة المتهمتيْنِ المتهمتيْنِ «شريفة» وشهرتها «شيري هانم» و«نورا» وشهرتها «زمردة» وذلك غدًا الأربعاء، أمام المحكمة الاقتصادية؛ لاتهامهما بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري.

أحالت نيابة مدينة نصر إلى المحاكمة العاجلة أمام المحكمة الاقتصادية، بحزمة من الاتهامات وهي الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاك حُرمة الحياة الخاصة.

ونشر - بقصد التوزيع والعرض - صورًا ومقاطع مصورة خادشة للحياء العام، وإعلانهما دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتياد إحداهما ممارسة الدعارة وتحريض الأخرى لها ومساعدتها على ذلك وتسهيلها لها، وإنشائهما وإدارتهما واستخدامهما حسابات خاصة بالشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم.

وكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام رصدت غضب رواد التواصل الاجتماعي مما تنشره المتهمتين من مقاطع تتضمن إيحاءات جنسية وسبابًا وعبارات تخدش الحياء بمواقع التواصل الاجتماعي، وتلقت عدة مطالبات بإلقاء القبض عليهما والتحقيق معهما عبر الصفحة الرسمية للنيابة العامة بموقع «فيسبوك».

وعبر خدمة الشكاوى الإلكترونية للنيابة العامة، وتزامنًا مع ذلك تبينت الإدارة العامة لحماية الآداب بوزارة الداخلية - من خلال المتابعة والتحريات - انتشار المقاطع المصورة المذكورة للمتهمتين بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة؛ بقصد التربح منها من خلال رفع نسب مشاهدتها، مما أثار غضب رواد تلك المواقع.

وأمكن للتحريات تحديد هويتهما ومحل تواجدهما، فألقي القبض عليهما وأحيلا إلى النيابة العامة لاستجوابهما، وشاهدت النيابة المقاطع التي نشراها بالمواقع المذكورة، واستجوبتهما، فأقرت إحداهما بإنشائهما قناة بأحد مواقع التواصل للتربح منها من خلال نشر مقاطع وضعا لها عناوين تتضمن إيحاءات جنسية وألفاظًا نابية؛ لرفع نسب المشاهدة لها، ومِن ثَمَّ التربح منها.

وأقرت الأخرى باعتيادها ممارسة الدعارة عبر مواقع التواصل، وبينت النيابة العامة من فحص هاتف الأخيرة العديد من المحادثات والرسائل الجنسية، وطلبها من البعض تحويلات نقدية لممارسة الدعارة، كما طالعت النيابة العامة بإرشاد المتهمة التحويلات البنكية التي تلقتها عبر أحد المواقع بالشبكة المعلوماتية.

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