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الثلاثاء 28 يوليه 2020 الموافق 07 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

لتجهيز عرائس دور الرعاية.. تفاصيل مبادرة «دكان الفرحة»

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 02:48 م
مبادرة دكان الفرحة
مبادرة دكان الفرحة
اكرم عمران
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احتفل صندوق تحيا مصر، صباح اليوم، بتجهيز عدد من فتيات دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي بمستلزمات الزواج، ضمن مبادرة "دكان الفرحة" بمشاركة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

وفي السطور التالية نستعرض أبرز ملامح مبادرة "دكان الفرحة".

- أطلقها صندوق تحيا مصر في أبريل 2019 بهدف تقديم شتى صور الدعم الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية بكافة القرى والنجوع، من خلال دراسة الحالة الاجتماعية للمستحقين.

- تنقسم إلى محورين، الأول يتضمن تنظيم معارض للملابس الجديدة داخل الجامعات الحكومية ودور الأيتام، لإدخال روح البهجة بين الطلاب.

- وزعت نحو 250 ألف قطعة ملابس على حوالي 80 ألف مواطن، وكذلك عدد من الدراجات على الأطفال لنشر الفرحة بينهم خلال تواجدهم مع أسرهم في هذه المعارض.

- نظمت معارض لطلاب جامعات المنيا وجنوب الوادي والإسكندرية وعين شمس، ودمياط، وسوهاج.

- إتاحة الفرصة لكل طالب لاختيار 3 قطع تناسبه بحرية تامة مجانا.

- تنظيم معارض في القرى الأكثر احتياجا لتوزيع الملابس على دور الأيتام وأبناء السجينات ودور رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.

- توزيع الملابس الجديدة على الأسر الأولى بالرعاية في القاهرة والجيزة والشرقية والأقصر وسوهاج والواحات البحرية، وأسيوط وقنا، فضلا عن توزيع 10 آلاف بطانية على الأسر الأولى بالرعاية وعدد من الدراجات على الأطفال لإدخال روح البهجة والفرحة عليهم خلال تواجدهم مع أسرهم في هذه المعارض.

- المحور الثاني يتضمن توفير تجهيزات الزواج للفتيات الأولى بالرعاية اللاتي يتم اختيارهن وفقًا لعدة معايير أهمها بحث الحالة، وقد استفادت من المبادرة نحو 300 عروسًا حتى الآن، فيما تم تسليم الأجهزة بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والموضة لمشاركة العرائس فرحتهن.
 ويتم مراعاة شروط يجب توافرها في الفتيات المستفيدات من المبادرة وهي:

-أن تكون الفتاة مصرية الجنسية.
- لا يقل عمرها عن 18 عاما.
- أن يكون لديها عقد قران موثق لمدة لا تتجاوز 6 أشهر.
- نصيب دخل الفرد في الأسرة لا يزيد عن 350 جنيها في الشهر.
- لا تكون قد سبق لها الزواج.
- التمييز الإيجابي للفتيات اليتيمات وذوي الاحتياجات الخاصة.
- يتم البحث والتقصي من خلال الجمعيات القاعدية والقادة الطبيعيين بالقرى والنجوع لرصد الفتيات الفقيرات واللاتي لديهن مشكلة في إنهاء إجراءات الزواج بسبب ضيق الحال وعدم قدرة الأسرة على توفير مستلزمات الجهاز للفتاة.

- تنفيذ بحث لكل حالة من الحالات المتقدمة

- تنفيذ بحث ودراسة للحالة الأسرة والفتاة وتطبيق كافة المعايير للتأكد من استحقاق الحالة من عدمها، وذلك من خلال البحث الميداني للحالة وزيارة أسرتها.

- دارسة الحالات وتطبيق معايير التقييم لتصنيف واختيار الحالات.

- يتم في هذه المرحلة تطبيق معايير التقييم لتصنيف وترتيب الحالات طبقا لشدة ودرجة الاحتياج.
 
تحصل كل فتاة على التجهيزات التالية:

ثلاجة، غسالة، بوتاجاز، سخان، خلاط، مروحة، مكواة، مرتبة إسفنجية، طقم أدوات طهي، شنطة مستحضرات عناية شخصية، شنطة مستحضرات تجميل، بطاقة مشتريات بقيمة 500 جنيه.

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