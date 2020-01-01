الكنيسة تحتفل بذكرى نياحة سوسنيوس الخصي

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء، بذكرى نياحة سوسنيوس الخصي.وقال كتاب التاريخ الكنسية، المعروف بـ"السنكسار"، إنه في مثل هذا اليوم تنيح القديس سوسنيوس الخصي أحد رجال قصر الملك تاؤدوسيوس الكبير.وأضف: "كان كثير الرحمة مملوءًا نعمة وحكمة.. ولما اجتمع المجمع المسكوني الثالث بأفسس لمحاكمة نسطور.. كان هذا القديس في خدمة القديس كيرلس الكبير وباقي أعضاء المجمع القديسين من قبل الملك ثاؤدوسيوس.. واتفق أنه مرض، فصلي القديس كيرلس من أجله إلى الله فنهض من مرضه معافى وفرق كل ماله على الفقراء والمساكين ثم رحل.. فصلى عليه القديس كيرلس ورتب تذكار له يعمل في مثل هذا اليوم من كل سنة".