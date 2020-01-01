نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد لجان امتحانات طلاب الفرق النهائية

تفقد الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أعمال الامتحانات بكلية الآداب، اليوم الثلاثاء، والتى شملت امتحانات أقسام علم النفس والإعلام والدراسات الإسلامية، ورافقه خلال الجولة كل من الدكتور أحمد صابر عميد الكلية، الدكتور ناصر هاشم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد أبورحاب وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور محمود عبدالمعطى رئيس قسم اللغة العربية.وأشار الدكتور شحاتة غريب إلى أن تلك الجولة تأتى ضمن سلسلة جولات منذ بدء امتحانات نهاية العام، وتهدف لمتابعة التزام الكليات بتطبيق القواعد الاحترازية للحماية من فيروس كورونا "كوفيد- 19"، بالاطمئنان على استمرار أعمال التعقيم والتطهير قبل انعقاد الامتحانات، توافر عناصر الهدوء والتهوية الجيدة والإضاءة داخل اللجان، توافق أسئلة الامتحانات مع المنهج الذى حدده عضو هيئة التدريس الذي يدرس المادة من خلال تعليقات الطلاب وكذلك التأكد من وضوح الأسئلة.