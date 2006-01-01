رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 28 يوليه 2020 الموافق 07 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«المستقبل»: الدفاع عن لبنان ليس اختصاصا لفئة

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 02:47 م
سعد الحريري
سعد الحريري
أ ش أ
طباعة
أكدت الكتلة النيابية لـ "تيار المستقبل" بزعامة رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري، أن الدفاع عن لبنان ليس اختصاصا عسكريا وسياسيا لفئة من اللبنانيين (في إشارة إلى حزب الله دون تسميته مباشرة).

واعتبرت كتلة المستقبل النيابية – في بيان لها اليوم – أن الحكومة اللبنانية والوزارات المختصة، غابت عن التطورات العسكرية والقصف الإسرائيلي الذي استهدف أمس مناطق حدودية من الجنوب اللبناني، وقررت النأي بنفسها عن تحديات على هذا المستوى من الخطورة والأهمية، وقامت بتسليم زمام الأمور بالكامل للجهات الحزبية.

وشددت كتلة المستقبل النيابية على وجوب التزام قرار مجلس الأمن رقم 1701 (الصادر عقب العدوان الإسرائيلي على لبنان عام 2006) والتنسيق مع قوات حفظ السلام الدولية (يونيفيل) العاملة في الجنوب اللبناني إزاء التطورات التي وقعت، وضرورة اضطلاع الدولة ومؤسساتها العسكرية والسياسية والدبلوماسية بمسئولياتها.

من ناحية أخرى، أعرب تيار المستقبل عن تطلعه أن يكون صدور حكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في شأن جريمة اغتيال رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، والمقرر في 7 أغسطس المقبل، عنوانا للحقيقة والعدالة من أجل للبنان ويوما للاقتصاص من مرتكبي الجريمة.

من جهة أخرى، دعت كتلة المستقبل النيابية السلطة الحاكمة في لبنان، ممثلة في رئاسة البلاد والحكومة، إلى تنفيذ الإصلاحات بصورة فورية ودونما تردد، باعتبار أن الإصلاحات هي مفتاح حصول لبنان على المساعدات من الخارج، مضيفة "سياسات الإنكار والتذاكي على المجتمعين العربي والدولي ستحول دون استفادة لبنان من أي مساعدات مقررة".

موضوعات متعلقة

تفادوا الشمس.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس عيد الأضحى

«وجده يصرخ فصفعه».. تفاصيل التحقيقات مع أب قتل نجله المعاق ضربا

«خلوه عندكم».. أبناء يرفضون استلام والدهم من «عزل بلطيم»

تنسيق الجامعات الخاصة 2020.. 95% للطب و80% للهندسة

الصور

image description

مدحت صالح يطرح «قربلي» عبر «يوتيوب» (فيديو)

image description

نجوم الفن يشاركون إسعاد يونس الاحتفال بافتتاح «رينيساس»

image description

كواليس مباراة الزمالك ووادى دجلة الودية

image description

استعدادات عيد الأضحى بسوق المواشى بالسيدة نفيسة

image description

سوق المواشى قبل عيد الأضحى

الأكثر قراءة

‎وزيرة الهجرة تتابع حادث مقتل مصريين على يد سعودي

السيسي: «ربنا سلّمها معانا.. ماتخلوناش نرجع للإغلاق تانى»

تسبب فى إغماء بطلة الفيلم بسبب طلب غريب.. اعترافات رشدى أباظة

السيسي يكلف بتشغيل القطارات الجديدة في العيد وحل أزمة «عمارة الزمالك»

إنفوجراف

image description

السيسي يشاهد فيلم «خيوط الأمل» بافتتاح المدينة الصناعية بالروبيكي

image description

نانسي عجرم تكشف معاناتها مع ابنتيها بسبب «تيك توك»

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

أيام زمان

تسبب فى إغماء بطلة الفيلم بسبب طلب غريب.. اعترافات رشدى أباظة

رفض الزواج منها فأشعلت النار في بيته.. أعجوبة أنقذت رشدى أباظة من الحرق

الحرب خدعة.. أنور وجدى يتقاضى ثلث أجره لسرقة بطولة فيلم من رشدى أباظة

كاد يموت بعضة ثعبان سام.. لحظة اقترب فيها رشدى أباظة من الموت

نجم الساعة

«السجن في عهده منحة».. كيف كانت علاقة الأبنودي بعبدالناصر؟

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

ترشيح دكتوراه لباحث بجامعة المستقبل كأفضل رسالة بالهندسة الإنشائية

تناول منتجات الألبان المخمرة يشير لتطور هشاشة العظام

مسبار يكشف احتمال وجود الميثان في الغلاف الجوي للمريخ

علماء فلك يحددون العمر الدقيق للكون

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
مذكرات بونابرتْ
لواء. محسن الفحام
حروب الاكاذيب....ونشر الشائعات
ماجد حبته
أردوغان يهنئ نفسه.. غالبًا!
د. منى حلمى
«الرُشدية الأباظية» موهبة استثنائية وأستاذية
المزيد

الثقافة

«التجريبى 2020» يطلق مسابقته الثالثة للعروض المسرحية الحية

حفلتان للسيرك القومي بالعجوزة وعرض «أليس» بالإسكندرية في العيد

رباعي رشدي.. إنصاف ورتيبة وعزيزة وفاطمة.. هي حقا عائلة فنية جدا

اتحاد الكتاب العرب ينعى الشاعر الفلسطيني هارون هاشم رشيد