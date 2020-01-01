وفد إيراني يزور أوكرانيا لمناقشة تعويضات الطائرة المنكوبة

أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، أن وفدا إيرانيا سيزور أوكرانيا في وقت لاحق هذا الأسبوع لمناقشة التعويضات الطائرة الأوكرانية التي أسقطها الحرس الثوري الإيراني في يناير الماضي، التي راح ضحيتها 176 شخصًا.وقال كوليبا في مؤتمر صحفي خلال زيارة إلى وارسو، الثلاثاء، وفق لوكالة رويترز، إنه "نظرا لظروف ما حدث هناك كل الأسباب التي تطلب من إيران دفع أعلى سعر جراء فعلتها، كما أضاف: "لا يمكنني الإفصاح عن الأرقام النهائية للتعويضات.. ستكون الأرقام نتيجة المشاورات.وقال كوليبا إن أوكرانيا ستمثل جميع الدول والمجموعات المتضررة خلال المحادثات التي ستجرى يومي 29 و30 يوليو.واعترف الحرس الثوري الإيراني بعد مماطلة دامت ثلاثة أيام، أنه أسقط طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الدولية الأوكرانية بصاروخين "عن طريق الخطأ" وسط تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة، وقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصا، من بينهم 57 كنديا.