رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 28 يوليه 2020 الموافق 07 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وفد إيراني يزور أوكرانيا لمناقشة تعويضات الطائرة المنكوبة

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 02:43 م
وزير الخارجية الأوكراني
وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا
منار أحمد
طباعة
أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، أن وفدا إيرانيا سيزور أوكرانيا في وقت لاحق هذا الأسبوع لمناقشة التعويضات الطائرة الأوكرانية التي أسقطها الحرس الثوري الإيراني في يناير الماضي، التي راح ضحيتها 176 شخصًا.

وقال كوليبا في مؤتمر صحفي خلال زيارة إلى وارسو، الثلاثاء، وفق لوكالة رويترز، إنه "نظرا لظروف ما حدث هناك كل الأسباب التي تطلب من إيران دفع أعلى سعر جراء فعلتها، كما أضاف: "لا يمكنني الإفصاح عن الأرقام النهائية للتعويضات.. ستكون الأرقام نتيجة المشاورات.

وقال كوليبا إن أوكرانيا ستمثل جميع الدول والمجموعات المتضررة خلال المحادثات التي ستجرى يومي 29 و30 يوليو.

واعترف الحرس الثوري الإيراني بعد مماطلة دامت ثلاثة أيام، أنه أسقط طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الدولية الأوكرانية بصاروخين "عن طريق الخطأ" وسط تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة، وقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصا، من بينهم 57 كنديا.

موضوعات متعلقة

بأمر السيسي.. تغيير اسم محطة مترو «الزمالك» لـ«صفاء حجازي»

رفض الزواج منها فأشعلت النار في بيته.. أعجوبة أنقذت رشدى أباظة من الحرق

تفاصيل تنسيق الجامعات الخاصة 2020 مقارنة بالعام الماضى

تفادوا الشمس.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس عيد الأضحى

الصور

image description

مدحت صالح يطرح «قربلي» عبر «يوتيوب» (فيديو)

image description

نجوم الفن يشاركون إسعاد يونس الاحتفال بافتتاح «رينيساس»

image description

كواليس مباراة الزمالك ووادى دجلة الودية

image description

استعدادات عيد الأضحى بسوق المواشى بالسيدة نفيسة

image description

سوق المواشى قبل عيد الأضحى

الأكثر قراءة

‎وزيرة الهجرة تتابع حادث مقتل مصريين على يد سعودي

السيسي: «ربنا سلّمها معانا.. ماتخلوناش نرجع للإغلاق تانى»

تسبب فى إغماء بطلة الفيلم بسبب طلب غريب.. اعترافات رشدى أباظة

السيسي يكلف بتشغيل القطارات الجديدة في العيد وحل أزمة «عمارة الزمالك»

إنفوجراف

image description

السيسي يشاهد فيلم «خيوط الأمل» بافتتاح المدينة الصناعية بالروبيكي

image description

نانسي عجرم تكشف معاناتها مع ابنتيها بسبب «تيك توك»

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

أيام زمان

تسبب فى إغماء بطلة الفيلم بسبب طلب غريب.. اعترافات رشدى أباظة

رفض الزواج منها فأشعلت النار في بيته.. أعجوبة أنقذت رشدى أباظة من الحرق

الحرب خدعة.. أنور وجدى يتقاضى ثلث أجره لسرقة بطولة فيلم من رشدى أباظة

كاد يموت بعضة ثعبان سام.. لحظة اقترب فيها رشدى أباظة من الموت

نجم الساعة

«السجن في عهده منحة».. كيف كانت علاقة الأبنودي بعبدالناصر؟

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

ترشيح دكتوراه لباحث بجامعة المستقبل كأفضل رسالة بالهندسة الإنشائية

تناول منتجات الألبان المخمرة يشير لتطور هشاشة العظام

مسبار يكشف احتمال وجود الميثان في الغلاف الجوي للمريخ

علماء فلك يحددون العمر الدقيق للكون

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
مذكرات بونابرتْ
لواء. محسن الفحام
حروب الاكاذيب....ونشر الشائعات
ماجد حبته
أردوغان يهنئ نفسه.. غالبًا!
د. منى حلمى
«الرُشدية الأباظية» موهبة استثنائية وأستاذية
المزيد

الثقافة

«التجريبى 2020» يطلق مسابقته الثالثة للعروض المسرحية الحية

حفلتان للسيرك القومي بالعجوزة وعرض «أليس» بالإسكندرية في العيد

رباعي رشدي.. إنصاف ورتيبة وعزيزة وفاطمة.. هي حقا عائلة فنية جدا

اتحاد الكتاب العرب ينعى الشاعر الفلسطيني هارون هاشم رشيد