قيادى بـ «مستقبل وطن» يحث المواطنين على المشاركة بانتخابات «الشيوخ»

ناشد أحمد قطب، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، المواطنين بالنزول للمشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ المقرر لها يومى 11 و12 أغسطس المقبل، قائلا:" الغرفة التشريعية الثانية تمثل أهمية كبيرة فى الحياة النيابية، فهى بمثابة المطبخ التشريعى، الذى يتم إعداد التشريعات به، كما أنه سيساهم بشكل كبير فى توفير الوقت والجهد لمجلس النواب، وبه تكتمل الحياة النيابية إلى جانب تمتعه بخبرات وقامات سياسية وحزبية فى مختلف الآراء والتوجهات والقطاعات المختلفة على مستوى الجمهورية".وأوضح أن المشاركة فى الانتخابات بقوة يعكس اهتمامات وحرص المصريين على وجود غرفة تشريعية قادرة على سن حزمة من التشريعات لاستكمال بناء مصر الحديثة، واستكمال سلسلة الإنجازات التى بدأتها الدولة خلال السنوات السته السابقة، بالإضافة لتطبيق اللامركزية على أرض الواقع، متوقعا المشاركة بكثافة فى الانتخابات والاستحقاقات الدستورية المقبلة.وأكد "قطب"، في بيان له، أن الغرفة الثانية تحقق مجال لوجود الأحزاب المصرية ويفسح لمزيد من الرأي والرأي الأخر، كما يحق لأعضاء مجلس الشيوخ، استخدام بعض الأدوات الرقابية ومنها، إبداء اقتراح برغبة فى موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم، وكذا يجوز لعشرين عضوًا من مجلس الشيوخ علي الأقل طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه، وبهذا سيكون مجلس الشيوخ الغرفة التى يتم إعداد التشريعات من خلالها.