السيسى يهنئ المصريين بالخارج بحلول عيد الأضحى

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، أبناء الجاليات المصرية المسلمة بالخارج بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.وقال الرئيس السيسي، في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية وعبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي: "الإخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج أبعث إليكم بأرق التهاني وأصدق الدعوات القلبية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك سائلًا المولى- العلي القدير - أن يعيد عليكم هذه المناسبة الطيبة بالخير واليمن والبركات، وعلى مصرنا الغالية بالمزيد من الرقي والتقدم والازدهار".