1897 إصابة و29 وفاة جديدة بكورونا في السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الثلاثاء تسجيل 29 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 2789 حالة.وأشارت الوزارة - في بيان صحفي اليوم - إلى تسجيل 1897 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 270 ألفًا و831 حالة.ولفتت الوزارة إلى تسجيل 2688 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 225 ألفًا و624 شخصًا.