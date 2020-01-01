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الثلاثاء 28 يوليه 2020 الموافق 07 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

1897 إصابة و29 وفاة جديدة بكورونا في السعودية

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 02:40 م
كورونا في السعودية
كورونا في السعودية
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الثلاثاء تسجيل 29 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 2789 حالة.

وأشارت الوزارة - في بيان صحفي اليوم - إلى تسجيل 1897 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 270 ألفًا و831 حالة.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 2688 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 225 ألفًا و624 شخصًا.

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