حبس 9 عمال بغزل دمياط بتهمة تسهيل الاختلاس

قضت محكمة جنايات دمياط، بحبس موظفين بشركة الغزل والنسيج بدمياط 3 سنوات مع الأشغال الشاقة، فقد قررت المحكمة برئاسة المستشار محمد عبد الواحد حسن، في جلستها اليوم الثلاثاء بحبس كلا من شكري منصور،أحمد الزيات، أحمد الطويل، و6 عاملات بمعارض شركة الغزل والنسيج بدمياط 3 سنوات لتسهيل اختلاس 4 ملايين و600 الف جنيها من أموال معارض الشركة.كانت قوة أمنية قد تمكنت من ضبط المتهمين وتم عرضهم على النيابة العامة للتحقيق معهم، وتم احالتهم إلي محكمة الجنايات بتهمة تسهيل الاختلاس وتم تحديد جلسة اليوم للنطق بالحكم عليهم.