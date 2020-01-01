عودة: المحافظات تشتكي من عجز بالأسمدة.. وشكاوى لمجلس الوزراء

قال علي عودة، رئيس الجمعية العامة للائتمان، إن الجمعيات الزراعية تحصل على 65% فقط من حصتها، وبقية الحصص يستكملها المزارعين من أسمدة السوق السوداء ومن التجار أنفسهم الذين يحصلون على الأسمدة من الشركات المنتجة، لافتا إلى أن كل المحافظات تشتكي من عجز في الأسمدة، وهناك شكاوى تقدم بها المزارعين الأسبوع الماضي لوزارة الزراعة ومجلس الوزراء من محافظات الصعيد وخاصة محافظة الأقصر في هذا الشأن.وأوضح عودة، في تصريحات لـ"الدستور"، أن الجمعيات كانت تنوي إنشاء مصنع للأسمدة بمشاركة جميع الجمعيات، رغم أن خط الأسمدة الواحد يتكلف 8 مليارات جنيه، لكن الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال رفض ذلك باعتبار أن مصر لديها اكتفاء من الأسمدة ونصدر 45% من إنتاج المصانع للخارج، بينما نحن حاليا لدينا عجز في التوريد.