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الثلاثاء 28 يوليه 2020 الموافق 07 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

عودة: المحافظات تشتكي من عجز بالأسمدة.. وشكاوى لمجلس الوزراء

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 02:39 م
الأسمدة.
الأسمدة.
عبدالناصرمحمد
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قال علي عودة، رئيس الجمعية العامة للائتمان، إن الجمعيات الزراعية تحصل على 65% فقط من حصتها، وبقية الحصص يستكملها المزارعين من أسمدة السوق السوداء ومن التجار أنفسهم الذين يحصلون على الأسمدة من الشركات المنتجة، لافتا إلى أن كل المحافظات تشتكي من عجز في الأسمدة، وهناك شكاوى تقدم بها المزارعين الأسبوع الماضي لوزارة الزراعة ومجلس الوزراء من محافظات الصعيد وخاصة محافظة الأقصر في هذا الشأن.

وأوضح عودة، في تصريحات لـ"الدستور"، أن الجمعيات كانت تنوي إنشاء مصنع للأسمدة بمشاركة جميع الجمعيات، رغم أن خط الأسمدة الواحد يتكلف 8 مليارات جنيه، لكن الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال رفض ذلك باعتبار أن مصر لديها اكتفاء من الأسمدة ونصدر 45% من إنتاج المصانع للخارج، بينما نحن حاليا لدينا عجز في التوريد.

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