السعودية والجزائر يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، الذي يزور الجزائر حاليا، مع وزير الشؤون الخارجية بالجزائر صبري بوقدوم، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.وذكرت وكالة الأنباء السعودية اليوم الثلاثاء، أن الجانبين بحثا أيضا تطورات الأوضاع على الساحة الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.وكان وزير الخارجية السعودي والوفد المرافق له، قد وصل مساء أمس إلى الجزائر في زيارة رسمية.