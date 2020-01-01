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الثلاثاء 28 يوليه 2020 الموافق 07 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

سائح فرنسي يعبر عن حبه لعروس الأبيض المتوسط بطريقته الخاصة

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 02:38 م
سائح فرنسي
سائح فرنسي
شيماء حمودة
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عروض فنية، احتفالات بحرية فى العيد القومى الـ 68 لعروس البحر المتوسط، فالإسكندرية تعد علامة مهمة في نفوس قاطنيها، مقصد سياحى يحتفظ بمكانته المميزة التي لا ينسى في قلوب وأذهان كل من تطأ قدميه أرض مدينة الثغر.

"أشعار وأغاني ومقالات" نشرت في حب عروس المتوسط، صور تذكارية تسجل لحظات تملأها البهجة يحتفظ بها أهل الإسكندرية وزائريها لتجد الكثيرين ممن يشاركون أصدقائهم وأقاربهم بصورهم على الكورنيش وفي الأحياء والشوارع القديمة.

"بنوا"، رسام فرنسي، 48 عاما، قرر أن يحتفل بعيد عروس البحر المتوسط على طريقته الخاصة، اتخذ من مهارته وسيلة لتصوير المدينة بخطوط فرنسية، ليحمل مجموعة من الأوراق البيضاء والأقلام الخشبية الملونة، يتجول وسط أحياء وشوارع المدينة القديمة، يسجل بعينيه مشاهد المباني القديمة وحركة أهلها الحيوية ويطبعها بخطوط يده في رسومات كراكاتيرية.

الرسم هو شغف "بنوا" منذ الطفوله لكن ما يعشقه هو "الكومكس" يحب أن يوظفه في رسم المباني والمقاهي القديمة، المعالم التراثية، الأسواق الشعبية ووسائل النقل، لما لها من تفاصيل مميزة تضيف روح وحياه على الرسومات المجسدة بخط يده.

فيبدأ من على كورنيش الإسكندرية ليقف "بنوا" صافى الذهن في هدوء شديد لا يحرك ساكنه سوا حركة يده التي لا تتوقف عن الرسم فإن انتهى تجده ياخذ قسط من الراحة على أحد المقاهي الشعبية ليعاود الجولة بعد ذلك بين شوارع الأحياء السكندرية القديمة، قائلا: "كنت أرغب فى اتقان اللغة العربية أيضا لفهم حديث المحيطين بى أثناء جولتى بالإسكندرية.

دعوة من المعهد الفرنسي كانت بداية الطريق لرحلة السائح الفرنسي من مارسيليا إلى عروس البحر المتوسط، ليكون تجوله ليس عابرا، لذا قرر أن يحتفظ بذكرى سكندرية طوت معه على ظهره في حقيبته 4المحمولة لترافقه عند عودته إلى بلده.

"الكتابة" اسم اختاره السائح الفرنسي لمعرضه الخاص الذي يرغب في تنظيمه، ليحوي كل ما خطت به يده من رسومات فنية نقلت مشاهد واقعية أثناء رحلته، لتنتقل من حقيبته لحوائط المعرض الذى يستقبل كل من يرغب فى معرفة الثقافات المختلفة ويشاهدها بشكل مختلف على الطريقة الفرنسية.

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