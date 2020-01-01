حبس عاطل لسرقة «توكتوك» بالإكراه في المطرية

أمرت نيابة المطرية الجزئية، اليوم الثلاثاء، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بسرقة "توكتوك" من قائدها بالإكراه، وأمرت بسرعة ضبط وإحضار شريكه.تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارا من قسم شرطة المطرية يفيد بتلقيه بلاغ من سائق "توكتوك" مصابا بجرح قطعى باليد وتم إسعافه بالمستشفى، وقرر بأنه حال سيره بمركبة "التوكتوك" قيادته استوقفه شخصان.وأضافا أنهما طلبا منه توصيلهما إلى إحدى المناطق بدائرة القسم، وعقب وصولهم قاما بالتعدى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض عبارة عن كتر كان بحوزة أحدهما محدثان إصابته المنوه عنها واستوليا على مركبة "التوكتوك" وهاتفه المحمول ولاذا بالفرار.تم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى قيام أحد الأشخاص بعرض مركبة "توك توك" للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية وعلى الفور انتقلت مباحث القسم وتمكنوا من ضبطه وتبين أنه عاطل، وبحوزته مركبة "التوكتوك" المستولى عليها.وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع أحد الأشخاص، مضيفًا بفقده الهاتف المحمول المستولى عليه عقب ارتكابه الواقعة، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهم ومركبة "التوكتوك" واتهمه بسرقته بالإكراه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.