اعتقال ألمانية بتهمة الانضمام لـ «داعش»

أعلنت وكالة أسوشتيد برس، اليوم الثلاثاء، أن السلطات الألمانية اعتقلت امرأة بتهمة السفر إلى سوريا مع أطفالها الأربعة الصغار، للانضمام إلى تنظيم "داعش"، بمساعدة شقيق زوجها.وبحسب تقرير الوكالة الأمريكية، فقد حدد مكتب المدعي الاتحادي المتهمين بالاسمين "فادية س" و"ربيع و"، تماشيا مع قواعد الخصوصية الألمانية، مشيرًا إلى أن كليهما يحملان الجسية الألمانية واللبنانية، وتم القبض عليهما في ايسن وهلدسهايم على التوالي.ووجهت لـ"فادية س" تهمة ارتكاب جرائم من بينها الانتماء إلى "داعش"، والانتهاك الجسيم لواجبات الأمومة، بينما وجهت لـ"ربيع و" تهمة دعم "داعش" وانتهاك قوانين التصدير الألمانية.وأفاد المدعون بأن "فادية س"، سافرت إلى سوريا في 2015 للانضمام إلى زوجها، الذي غادر ألمانيا سابقا للانضمام إلى "داعش"، وأخذت أطفالها، الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و8 سنوات.وذكر المدعون أنه مع تقلص الأراضي التي يسيطر عليها "داعش"، هربت "فادية س" وأطفالها في ذلك الوقت إلى تركيا في أوائل عام 2018 ثم عادوا إلى ألمانيا.أما "ربيع و" فهو متهم بإعطاء شقيقه مجموعة متنوعة من الدعم المالي واللوجستي، ومساعدة "فادية س" في السفر إلى سوريا للانضمام إليه.