تحرير 25 محضرًا في حملات على أسواق اللحوم بالإسكندرية

شنت هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية، بالاشتراك مع أطقم الرقابة التموينية بقيادة المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، ومديرية الطب البيطرى برئاسة الدكتور يوسف شباط مدير، بحملات رقابية على أسواق اللحوم بالإسكندرية، لإحكام الرقابة والتفتيش على أسواق اللحوم المعروضة بالأسواق سواء الطازجة والمجمدة والمصنعة، للاطمئنان على اللحوم المعروضة أثناء استقبال عيد الأضحى المبارك.جاء ذلك بحضور سليمان الطيب مدير إدارة الرقابة بمديرية التموين، والمهندس محمود القلش معاون مدير المديرية للإعلام والإتصال السياسى، وطه زيتون مدير إدارة تموين وسط، ونبيل مفيد مدير إدارة تموين غرب والجمرك، ووجدى وليم بمديرية الصحة.وانطلقت فرق العمل إلى سوق راتب للحوم ومتفرعاته المتعددة، وثلاجات اللحوم بالسكة الجديدة، وسوق الجمعة وكوم الناضورة، والتفتيش على جميع محلات اللحوم الطازجة، وكذلك محلات وثلاجات اللحوم المجمدة، ومصانع البسطرمة وثلاجات الجبن وذلك برفقة رئيس حى الجمرك، حيث تم التفتيش على رخص المحلات والثلاجات وقد تم فحص اللحوم المعروضة والكشف الظاهرى عليها، والمرور على أسواق الخضر والفاكهة، والتأكد من الإعلان على الأسعار والشهادات الصحية.وأسفرت الحملات عن تحرير محضر حيازة لحوم مجمدة كمية 100 كجم لحوم برازيلى داخل محل جزارة طازجة غش تجارى، وتحرير محضر حيازة 90 كجم لحوم مجمدة بدون بيانات مجهولة المصدر، وتحرير 3 محاضر عدم الإعلان عن أسعار اللحوم داخل محلات جزارة.كما تم تحرير محضر عدم الاحتفاظ بسجلات التفتيش لحركة الثلاجة داخل إحدى الثلاجات، و6 محاضر لمحلات جزارة وطيور لعدم وجود شهادات صحية، و5 محاضر لمحلات جزارة وطيور لعدم توافر الاشتراطات الصحية، وسحب 9 عينات مختلفة لحوم مفروم وكبدة وسجق وجبن مفروم.وتم تحرير محضر حيازة 210 كجم لحم بقرى داخل أحد الثلاجات ذبح خارج المجازر، ومحضر ضبط 17 كجم قطع لحوم بتلو مجمدة داخل أحد الثلاجات منتهية الصلاحية،و محضر ضبط 12 كجم كلاوى منتهية الصلاحية داخل محل بيع سقط ضأن وبقرى، ومحضر ضبط 432 كجم سبيط غير منظف مستورد غير صالح للاستهلاك الآدمى وغير مدون عليه بيانات داخل أحد الثلاجات، و3 محاضر 43 كجم لحم ضأن ذبح خارج المجازر، وتحرير مخالفة فورية قدرها 3150 جنيها لأحد محلات الجزارة إشغال طريق مخالف للقرار 511 لمحافظ الإسكندرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.