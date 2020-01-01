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الثلاثاء 28 يوليه 2020 الموافق 07 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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ديان لوفرين يرد على رسالة محمد صلاح: حزين لتركك
الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 01:32 م
محمد صلاح وديان لوفرين
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تحدث النجم الكرواتي ديان لوفرين، عن شعوره بعد الرحيل عن ليفربول، والانتقال إلى صفوف زينيت سانت بطرسبرج الروسي بشكل نهائي.
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