«للجزارين والأهالي».. حملة بالمنيا لترشيد استهلاك المياه قبل العيد

صرح المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا والعضو المنتدب أنه بناءً على التوجهات العامة للدولة وتكليفات المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة فإن إدارة التوعية بالشركة بدأت حملات توعية للمواطنين عن ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الآمن للصرف الصحي قبل عيد الأضحي المبارك.وأضاف الشهاوى أن الحملة تستهدف محلات الجزارة والمواطنين وتعريف ربات المنازل بضرورة الحفاظ على المياه وعدم إهدارها أثناء غسيل السجاد أو أعمال النظافة وكذلك توعية الجزارين بخطورة إلقاء مخلفات الأضاحي في شبكات الصرف الصحي مما يترتب عليه حدوث سدد أو طفح في شبكة الصرف الصحي وهو ما يسبب مشاكل صحية وبيئية للمواطنينونوه رئيس شركة المياه والصرف الصحي إلى أن الشركة تستقبل شكاوى المواطنين خلال الـ ٢٤ ساعة من خلال الخط الساخن حيث يمكن للمواطن الاتصال بـ ١٢٥ من خلال التليفون الأرضي أو رقم ٠١٢٧١١٩٦١٩٦موبايل أو خدمة الواتس ٠١٢٧١٢٦٩٥٨٧ بالإضافة إلى صفحة الشركة على الفيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا