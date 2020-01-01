فايقة فهيم: الرئيس وجه رسائل طمأنة للشعب بشأن مفاوضات سد النهضة

أشادت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه لمشروع المنطقة الصناعية بمدينة الروبيكي، بشأن استمرار مصر في مسار التفاوض مع الجانب الإثيوبي بشأن سد النهضة وضبط عملية ملء وتشغيل السد.وأشارت فهيم، في بيان لها، إلى أن الرئيس السيسي يبذل جهدًا كبيرًا على كافة المستويات والأصعدة لحل تلك القضية بما لا يحقق أي ضرر على أحد من أطراف القضية، فمصر تعي حق إثيوبيا في التنمية، ولكن حق شعبها في الحصول على مياه الشرب لا يمكن المساس به في أي حال من الأحوال.وأضافت عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسي وجه رسائل طمأنة للمواطنين بعدم القلق تجاه تلك القضية، وأن مصر ستستكمل مسار التفاوض وتجديد أي مفاوضات من شأنها تحقيق العدالة للطرفين، دون أن يطغى حق طرف على الآخر.