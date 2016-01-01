برلماني: إدراج إنشاء عمارات سكنية في الميمون بخطة الإسكان

تقدم النائب بدوي النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مساعد رئيس حزب الوفد لشئون المحليات، بطلب للدكتورعاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بشأن إنشاء عمارات سكنية ضمن خطة وزارة الإسكان على مساحة 6 قراريط و4 أسهم أملاك دولة بحوض قبلي البلد 38، بقرية الميمون، مركز الواسطى، محافظة بني سويف.وأشار النويشي، في طلبه إلى أن إنشاء عمارات سكنية متأخر منذ 5 5 2015م ولم يتم البدء في التنفيذ، حيث تم مخاطبة إدارة أملاك الواسطى ببني سويف بشأن توقيع مساحة 6 قراريط و4 أسهم بالقطعة 174 حرف ج، د على الخريطة المساحية رقم 725 623 وتم تحديد الموقع عليها، ووافق مجلس تنفيذى مركز الواسطى ببنى سويف على تخصيص قطعة الأرض سالفة الذكر لإنشاء عمارات سكنية عليها، وتم مخاطبة مديرية اسكان بنى سويف بواسطة الوحدة المحلية بالميمون، بمركز الواسطى ببنى سويف، لتخصيص قطعة الأرض للموافقة على إدراج هذه المساحة ضمن خطة الإسكان لإنشاء عمارات سكنية عليها بكتاب رقم 154 + 1 فى 5 5 2015م، وكذلك كتاب رقم 48 فى 14 2 2016م، وكتاب رقم 54 بتاريخ 1 3 2016م، وكتاب رقم 80 بتاريخ 30 3 2016م. وحيث إنه تم إزالة التعديات الموجودة على القطعة الذكورة، والقطعة جاهزة ولا يوجد بها أى معوقات وجاهزة للاستلام.وأكد وكيل محلية النواب، أن وزارة الإسكان شكلت لجنة وأوصت بقيام الوحدة المحلية بإزالة التعديات وإنهاء إجراءات التخصيص، وبناء عليه تم إزالة التعديات وتم مخاطبة وزارة الإسكان لإدراجها في خطة الإسكان.