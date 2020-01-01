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الثلاثاء 28 يوليه 2020 الموافق 07 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إغلاق المقابر وإذاعة التكبيرات.. استعدادات الأقصر لاستقبال عيد الأضحى

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 01:25 م
التكبيرات وإغلاق
التكبيرات وإغلاق المقابر
هدى الأمير
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أعلنت محافظة الأقصر، عن رفع درجة الاستعداد على مستوى جميع المراكز والمدن ومديريات الخدمات والإدارات التابعة لها بمختلف قطاعات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

ووجه محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بضرورة الالتزام بتنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء الخاصة بإجراءات التعامل مع فيروس كورونا، والمتضمنة غلق الحدائق والمتنزهات خلال أيام العيد، والاستمرار في منع التزاحم والاختلاط، والالتزام بارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة ووسائل المواصلات لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد‪.

وأوضح محافظ الأقصر، أنه سيتم إغلاق المقابر والمدافن على مستوى مراكز المحافظة لمنع زيارات وتجمعات المواطنين بها كما تم في عيد الفطر الماضي، وذلك تجنبًا لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

كما وجه المحافظ، جميع رؤساء المراكز والمدن بتكثيف حملات الرصد والمتابعة خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك للتصدى بكل حسم وحزم لمخالفات البناء ومواجهة أي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية.

وشدد على رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والمنشآت الصحية ومرفق الإسعاف وتواجد جميع الخدمات الطبية وأطقم التمريض والأطباء لضمان تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بطاقتها الكاملة خلال فترة العيد.

وفيما يتعلق بصلاة عيد الأضحى، أكد وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر الشيخ سيد محمد عبدالدايم، أنه سيتم تطبيق نفس القواعد التي تم تطبيقها في صلاة عيد الفطر المبارك الماضي من نقل للصلاة عبر البث المباشر، حيث سيتم نقل صلاة عيد الأضحى من مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) بالقاهرة، بعدد محدود من العاملين مع التكبيرات والخطبة، واقتصار باقي المساجد على رفع تكبيرات العيد من خلال مكبرات الصوت عبر إذاعة القرآن الكريم، وأنه غير مسموح بإقامة صلاة العيد في أي مسجد أو أي ساحة وذلك طبقا لتعليمات وزارة الأوقاف.

وأوضح مدير الإدارة العامة للأزمات بالمحافظة محسن الشامي، أنه تقرر تشكيل غرفة عمليات تضم أعضاء من الطب البيطري والتموين والصحة والحماية المدنية والإسعاف، بكل مركز ومدينة لإبلاغ غرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة في حال حدوث أي طارئ، على مدار الـ24 ساعة وربطها بكافة غرف المديريات الخدمية التي تسعى للوصول لأعلى درجات خدمة المواطنين خلال أيام العيد.

وأوضح وكيل وزارة التموين بالمحافظة الدكتور تامر صلاح مختار، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالمديرية للمرور على المخابز البلدية ومستودعات البوتاجاز ومحطات تموين السيارات والأسواق خلال فترة العيد للتأكد من استقرار الحالة التموينية وتوافر كافة المستلزمات للمواطنين بالأسعار المناسبة وبالمطابقة للمواصفات، مشيرا إلى أنه يتم تلقي كافة شكاوى المواطنين عبر الصفحة الرسمية للمديرية ورقم الهاتف 01008015959 والعمل على حلها بصورة سريعة وفورية.

وأضاف وكيل وزارة التموين بالمحافظة، أنه تم طرح خراف حية بفروع الشركة المصرية بسعر 58 جنيه للكيلو القائم للمستهلك النهائي بإنخفاض 4 جنيهات عن العام الماضي، كما تم طرح لحوم خراف ضأن مبردة بسعر 90 جنيها للكيلو، ولحوم سوداني طازجة بسعر 85 جنيها للكيلو، ولحوم برازيلي طازجة بسعر من 90 إلى 100 جنيها للكيلو، ولحوم برازيلي مجمدة بسعر 65 جنيها للكيلو، ودواجن مجمدة بسعر 37 جنيها للكيلو.

وتهيب المحافظة بالمواطنين الالتزام بالتعليمات وتفهم طبيعة المرحلة التي تحتم الالتزام التام بكافة التعليمات والاجراءات الوقائية والإحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حرصا على صحة وسلامة وأمن وأمان المصريين من أجل العبور من تلك الأزمة بسلام.

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