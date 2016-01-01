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الثلاثاء 28 يوليه 2020 الموافق 07 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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السجن 10 سنوات لتاجر مخدرات بالإسكندرية

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 01:24 م
السجن لتاجر مخدرات
السجن لتاجر مخدرات
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود عبد العاطي مبارك، رئيس المحكمة، بمعاقبة تاجر سيارات بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة مائة ألف جنيه، بعد اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين أيمن إبراهيم حنفي، وعبد العاطى مسعود شعلة، وأمانة سر محمد عثمان.

ترجع أحداث القضية رقم 5148 لسنة 2016 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مكافحة المخدرات بالقبض على شخص بحوزته كمية من مخدر الهيروين بدائرة قسم شرطة العامرية.

توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قيام المتهم "ر.ال.ع"، 34 سنة، تاجر سيارات، بمزاولة نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة خاصة مخدر الهيروين، فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبطه وبتقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقي القبض عليه بطريق الساحل وبتفتيشه عثر بحوزته على كيس بلاستيكي أسود وتفريغه عثر بداخلها على 12 لفافة لمخدر الهيروين مختلفة الأحجام وميزان حساس، وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة للاتجار والميزان تجزئة المواد المخدرة وتحرر محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

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