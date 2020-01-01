الكهرباء.. سر اشتعال المظاهرات في العراق

أعلنت قناة العربية الاخبارية، اليوم الثلاثاء، أنه بسبب تردي خدمة الكهرباء، قطع محتجون الثلاثاء الطرق الرئيسية في قضاءي الرفاعي والنصر شمال الناصرية جنوب العراق.فيما أضافت القناة الإخبارية عبر موقعها الإلكتروني، أن محتجون قطع الطريق الرابط بين محافظتي ذي قار وواسط لتردي واقع الكهرباء.وتوفي متظاهر الثلاثاء متأثرًا بجراحه بعدما أصيب بالرأس بقنبلة غاز مسيل للدموع خلال مواجهات ليلية بساحة التحرير في العاصمة العراقية بغداد، وفق مصادر طبية وأمنية.كما أصيب 21 متظاهرًا خلال المواجهات مساء الاثنين، وفق المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق.وتوفي متظاهران صباح الاثنين أيضًا متأثرين بجراحهما بعدما أصيبا بقنابل مسيلة للدموع، فيما أجج ذلك التظاهرات الدائرة في ساحة التحرير التي كانت مركز حركة احتجاجية غير مسبوقة في العراق انطلقت في أكتوبر.من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الثلاثاء، أنها رصدت مجموعات إجرامية في ساحة التحرير تعمّدت الصدام مع قوات الأمن، وتسعى لإثارة الفوضى. كما أكدت الوزارة التزامها بعدم استخدام الرصاص الحي مع المتظاهرين.وقالت الوزارة في بيان، إن الأجهزة الأمنية رصدت خلال الساعات الماضية في ضوء نتائج التحقيق الأولية لأحداث التحرير، مجموعات إجرامية خطيرة في ساحة التحرير تسعى لصنع الفوضى، عبر ضرب المتظاهرين من الداخل وافتعال الصدامات مع الأمن الهادف إلى حماية المتظاهرين، والحفاظ على حق التعبير السلمي عن الرأي.ويشار إلى تردي خدمة الكهرباء، كات السبب الرئيسي في اشتعال المظاهرات العراقية في أكتوبر الماضي، بجانب الفساد ومطالبة بإقالة الحكومة العراقية.