يضم قطعًا أثرية مهمة.. تفاصيل افتتاح متحف المطار (فيديو)

قال الدكتور مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف، إن متحف المطار موجود منذ حوالي سنتين، ولكن كان عبارة عن قاعة صغيرة في منطقة غير مرئية لزائري المطار، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق مع وزير السياحة والآثار ووزير الطيران لتوسيع ونقل المتحف إلى مكان آخر في صالة 3، لافتًا إلى أنه تم البدء في عمل عرض جديد لمتحف المطار.وأضاف عثمان عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المُذاع على فضائية "TEN"، اليوم الثلاثاء: "نحاول نقل المنتج الثقافي الخاص بنا لأي مكان يوجد به زائر للتعرف على عناصرنا الثقافية"، لافتًا إلى أن متحف المطار سيضم قطعًا أثرية مهمة تعكس تاريخ مصر الحضاري.وأشار إلى أن المتحف يحتوي على جزء من الحضارة الفرعونية، وجزء يوناني، وجزء من التراث المسيحي وآخر إسلامي، وجزء من العصر الحديث.وأكد رئيس قطاع المتاحف أن هناك علامات إرشادية داخل المطار للتعرف على مكان صالة 3 الموجود داخلها المتحف، إلى جانب وجود مرشد سياحي داخل المتحف لإرشاد السياح مجانًا.