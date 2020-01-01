موقع سلوفاكي: مرتزقة أردوغان يرتكبون جرائم حرب في سوريا

أكد موقع زيم أ فييك السلوفاكي، أن القوات الأمريكية وقوات النظام التركي الموجودة بشكل غير شرعي في سوريا ترتكب جرائم حرب من خلال افتعالها الحرائق في حقول القمح وقطع المياه بشكل متكرر عن السكان.وحذر الموقع أن هذه الممارسات التي تعتبر جرائم ضد الإنسانية تهدد بشكل خطير حياة وصحة المدنيين، وفقا لما نقلته وكالة سانا السورية.وأشار الموقع إلى أن قطع النظام التركي ومرتزقته من الإرهابيين المياه، يشكل أداة للترهيب والابتزاز ضد السكان، داعيًا إلى تحرك سريع من قبل المنظمات الدولية والإنسانية لإجبار المحتلين الأتراك على التوقف عن هذه الممارسات.وكانت مصادر أهلية وإعلامية متطابقة أكدت في مايو الماضي، أن طائرات أباتشي تابعة للقوات الأمريكية تتعمد منذ اقتراب محصولي القمح والشعير من مرحلة الحصاد رمي البالونات الحرارية أثناء طيرانها على مسافة منخفضة فوق الحقول الزراعية مما تسبب باندلاع حرائق في حقول القمح والشعير في قرى بالحسكة.كما أقدمت مجموعات من مرتزقة الاحتلال التركي على إشعال النيران في عدد من هذه الحقول أيضا كما تقوم قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية بقطع مياه الشرب بشكل متكرر عن مدينة الحسكة والتجمعات السكانية بريف المحافظة الغربي عبر إيقاف الضخ من محطة علوك.